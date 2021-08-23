Щоб допомогти вам уникнути помилок та запобігти купівлі зайвих речей під час ремонту чи в процесі умеблювання невеликих приміщень, зібрали 6 предметів, які не знадобляться вам та лише зашкодять інтер'єру. Ознайомтеся з ними, щоб раз та назавжди покращити вигляд невеликих кімнат.

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Громіздка стінка

Відмовтеся від габаритних стінок / Фото Pinterest

Стінка – один із наймасовіших пережитків минулого. Нерідко вони вміщають більшість речей щоденного вжитку, верхній одяг, декор, а також серванти, які ніколи не використовуються. Здавалося б, така місткість робить стінку вдалим вибором, проте аби досягнути затишку в домі про таку річ краще забути.

Замість суцільної громіздкої шафи доречніше використати мінімалістичний стелаж. Це наповнить кімнату світлом та забезпечить ненав'язливе зонування простору.

Вішалка-стійка

Замініть вішалки-стійки на гачки / Фото Pinterest

Тонка конструкція здатна прикрасити сучасний інтер'єр. Як правило, вона підходить для людей, які віддають перевагу капсульному гардеробу, утім, в невеликих квартирах стійка спровокує більше побутових неприємностей у порівнянні з акуратним гардеробом. Така вішалка не захищає речі від пилу, а разом з плечиками на яких висить одяг, вона ще й займає багато площі.

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Також вішалці-стійці не місце у тісному передпокої. Це рішення практичніше замінити настінними гачками.

Маленький журнальний столик

Закцентуйте на робочому місці / Фото Pinterest

Якщо у вас невелика квартира-студіо, яка водночас є вітальнею, кабінетом, спальною та кухнею, варто відмовитися від найменшого столу, який би пасував для зони зустрічей з друзями. Річ в тім, що кухонна поверхня та робочий стіл гармоніюватимуть між собою, тоді як журнальний столик заважатиме візуальній цілісності приміщення та перешкоджатиме пересуванню.

Крісло в спальні

Якщо є бажання, спробуйте винести крісла на балкон / Фото Pinterest

Окремий куточок для крісла, торшера і бібліотеки – це розкіш, яка потребує простору. На жаль, у невеликих приміщеннях м'яке крісло перетворюється на місце скупчення одягу, а не на затишну зону для відпочинку.

Туалетний столик

Туалетний столик не повинен бути акцентним елементом кімнати / Фото Pinterest

Такі столики оснащені масивними дзеркалами та декількома полицями для зберігання косметики. Однак настільки масивна конструкція займе забагато місця в спальній. Краще розташувати окреме велике дзеркало поблизу вікна, а замість полиць використати плетені кошики.

Приліжкова тумба

Відмовтеся від приліжкових тумб / Фото Pinterest

Це рішення може прикрасити інтер'єр великої спальні та обрізати частину й без того малої кімнати. Щоб не допустити цього, облаштуйте навісну полицю, яка буде в рази кориснішою та тумбочку та зекономить місце на підлозі.

Загалом експерти сходяться на думці, що не варто використовувати багато дрібних предметів для зберігання окремих предметів. Оптимальний варіант для невеликих приміщень – вбудована шафа, яка розвантажить простір та заховає всі речі за закритими дверцятами.