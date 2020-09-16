5 вражаючих станцій київського метро: фото інтер'єрів
Оздоблення метрополітену у всьому світі привертає все більше уваги шанувальників незвичного дизайну. Київська підземка теж може похвалитися розкішними, а часом навіть епатажними інтер'єрами. Отож, на яких станціях потрібно зупинитися й уважно роздивитися все навкруги?
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"Олімпійська"
"Олімпійська" вражає своєю монументальністю / Фото Doba.ua
"Родзинка" станції – у мозаїчній композиції з олімпійськими кільцями. Панно, що займає всю стіну, зроблене з крихітної кахельної плитки – смальти. Монументальні колони додають ефектності інтер'єру станції.
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"Славутич"
Синя кольорова гама символізує неспокійні води Дніпра / Фото Mirmetro
Тематика інтер’єру станції – "ніч на Дніпрі". Стіни тут оздобили мармуром і блакитним профілем. Сучасний акцент – колони з іржостійкого металу. Світильники імітують зоряне небо.
"Теремки"
Цікаві орнаменти нерідко опиняються в центрі уваги пасажирів / Фото Doba.ua
Геометричні мозаїки на стелі й стінах приваблюють погляд того, хто відвідує станцію вперше. Ліхтарі незвичної форми дають денне світло і створюють настрій.
"Хрещатик"
На стінах – панно зі складними орнаментами / Фото Doba.ua
Станція оздоблена мармуром жовтого й рожевого відтінків. Відома також своїми керамічними панно з рослинними візерунками.
Створила настінні картини художниця Оксана Грудзинська.
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"Золоті ворота"
Оздоблення цієї станції створює старовинну атмосферу / Фото Doba.ua
На мозаїках тут зображені сценки з української історії: Київська Русь, князі, різноманітні давні символи. Розкішні світильники підкреслюють атмосферу старовини.
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