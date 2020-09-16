Оздоблення метрополітену у всьому світі привертає все більше уваги шанувальників незвичного дизайну. Київська підземка теж може похвалитися розкішними, а часом навіть епатажними інтер'єрами. Отож, на яких станціях потрібно зупинитися й уважно роздивитися все навкруги?

Як перетворити буденний шлях на екскурсійний маршрут, розповідає Doba.ua.

"Олімпійська"



"Олімпійська" вражає своєю монументальністю / Фото Doba.ua

"Родзинка" станції – у мозаїчній композиції з олімпійськими кільцями. Панно, що займає всю стіну, зроблене з крихітної кахельної плитки – смальти. Монументальні колони додають ефектності інтер'єру станції.

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"Славутич"



Синя кольорова гама символізує неспокійні води Дніпра / Фото Mirmetro

Тематика інтер’єру станції – "ніч на Дніпрі". Стіни тут оздобили мармуром і блакитним профілем. Сучасний акцент – колони з іржостійкого металу. Світильники імітують зоряне небо.

"Славутич" – одна з найбільш стильних і модерних станцій Київської підземки. Тут все створено, щоб підкреслити бурхливість річки Дніпро.

"Теремки"



Цікаві орнаменти нерідко опиняються в центрі уваги пасажирів / Фото Doba.ua

Геометричні мозаїки на стелі й стінах приваблюють погляд того, хто відвідує станцію вперше. Ліхтарі незвичної форми дають денне світло і створюють настрій.

"Хрещатик"



На стінах – панно зі складними орнаментами / Фото Doba.ua

Станція оздоблена мармуром жовтого й рожевого відтінків. Відома також своїми керамічними панно з рослинними візерунками.

Створила настінні картини художниця Оксана Грудзинська.

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"Золоті ворота"



Оздоблення цієї станції створює старовинну атмосферу / Фото Doba.ua

"Золоті ворота" часто вносять до переліку найкрасивіших станцій метрополітену України та світу.

На мозаїках тут зображені сценки з української історії: Київська Русь, князі, різноманітні давні символи. Розкішні світильники підкреслюють атмосферу старовини.

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