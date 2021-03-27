Хто сказав, що інтер'єр ванної кімнати має бути нудним та стриманим? Пропонуємо переглянути ванні, що стали популярними в інстаграмі завдяки своєму оригінальному декору.

Якщо ви давно мріяли мати ванну, у якій можна не тільки робити гігієнічні процедури, а відпочивати тілом і душею, зверніть увагу на ці варіанти. Ви також можете зробити подібний декор у своїй ванній – це не потребує багато коштів і зусиль.

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Ванна з поличкою для смаколиків

Надзвичайно просте рішення. На краї ванни встановили дерев'яну дошку, на яку можна поставити свічки, чай з печивом та будь-який декор.

Ванну прикрасили хвоєю. Рослини можна змінювати відповідно до сезону.

Ванна в стилі бохо

Атмосферу створюють білі фіранки, безліч вазонів та цікавих аксесуарів. В інтер'єрі використали дерево і глазуровані керамічні горщики для вазонів.

Ідеальний лофт

Надзвичайно простий інтер'єр, який виглядає вражаюче. Стіни у ванній залишили цегляними, неоздобленими. На цьому тлі чудово виглядають глазуровані кахлі з візерунком, а також простий і грубий декор, що складається з бетонної полиці та дерев'яних сходів.

Свічки доповнюють загальну картину і роблять атмосферу романтичною та розслаблюючою.

Ванна з вазонами

Інтер'єр білого кольору доповнили зеленими рослинами. Затишок створює м'який тканий килим на підлозі, а також постери на стінах.

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Ванна у нестандартних кольорах

Яскраво-синя плитка на стінах та підлога кольору дерева роблять цей інтер'єр незвичайним. Фігурне дзеркало, яскравий килимок та ніжки ванни роблять інтер'єр витончено-східним.