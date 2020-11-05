З усього світу: 5 неймовірних ванних кімнат від відомих дизайнерів
Санвузли відіграють чималу роль у гармонійному сприйнятті інтер'єру усього помешкання. Як виглядають стильні ванни з усього світу – перегляньте у нашому матеріалі.
Про дизайнерські ванні кімнати розповідає Dezeen.
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Рожева кімната в рожевій квартирі
У квартирі переважає єдиний відтінок / Фото Dezeen
Помешкання під назвою Minimal Fantasy розташоване в Мадриді. Ванну кімнату оздобили рожевою керамічною плиткою, шторами та дзеркалами у яскравих рамках.
Усе для того, щоб ванна кімната відповідала концепції квартири. Житло майже повністю виконано в рожевому кольорі.
Ванна під дахом у Словаччині
Незвичний інтер'єр ванної кімнати / Фото Dezeen
Проєкт, побудований біля Братислави, має назву "Будинок V". У помешканні похилий дерев'яний дах.
В інтер'єрі ванної кімнати використали стару цеглу. Особливу атмосферу створює вікно в стелі.
Ванна у хмарочосі
Стіни виглядають динамічно / Фото Dezeen
Її побудували у квартирі в Нью-Йорку. Санвузол відповідає концепції хмарочоса: тут все виглядає стрімким і футуристичним.
Сіра мармурова плитка створює відчуття вічного руху.
Санвузол з панорамою гір
Панорамне вікно у ванній кімнаті / Фото Dezeen
Цю ванну кімнату зробили в "Будинку з трьома очима". Дім розташований у сільській місцевості в Австрії.
Ванну розташували біля великого вікна, щоб можна було насолоджуватися краєвидами.
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Грузинський дім у серці Шотландії
Часточка грузинського колориту в Шотландії / Фото Dezeen
Ванна в грузинському стилі нагадує про подорожі та улюблені місця. Розташована вона у квартирі в Единбурзі.
Кімнату оздобили темно-зеленою глазурованою плиткою в нижній половині стін. Стелю й верхню частину стін залишили білими. Раковину встановили на дерев'яному серванті 1960-х років.
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