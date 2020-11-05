Санвузли відіграють чималу роль у гармонійному сприйнятті інтер'єру усього помешкання. Як виглядають стильні ванни з усього світу – перегляньте у нашому матеріалі.

Про дизайнерські ванні кімнати розповідає Dezeen.

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Рожева кімната в рожевій квартирі



У квартирі переважає єдиний відтінок / Фото Dezeen

Помешкання під назвою Minimal Fantasy розташоване в Мадриді. Ванну кімнату оздобили рожевою керамічною плиткою, шторами та дзеркалами у яскравих рамках.

Усе для того, щоб ванна кімната відповідала концепції квартири. Житло майже повністю виконано в рожевому кольорі.

Ванна під дахом у Словаччині



Незвичний інтер'єр ванної кімнати / Фото Dezeen

Проєкт, побудований біля Братислави, має назву "Будинок V". У помешканні похилий дерев'яний дах.

В інтер'єрі ванної кімнати використали стару цеглу. Особливу атмосферу створює вікно в стелі.

Ванна у хмарочосі



Стіни виглядають динамічно / Фото Dezeen

Її побудували у квартирі в Нью-Йорку. Санвузол відповідає концепції хмарочоса: тут все виглядає стрімким і футуристичним.

Сіра мармурова плитка створює відчуття вічного руху.

Санвузол з панорамою гір



Панорамне вікно у ванній кімнаті / Фото Dezeen

Цю ванну кімнату зробили в "Будинку з трьома очима". Дім розташований у сільській місцевості в Австрії.

Ванну розташували біля великого вікна, щоб можна було насолоджуватися краєвидами.

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Грузинський дім у серці Шотландії



Часточка грузинського колориту в Шотландії / Фото Dezeen

Ванна в грузинському стилі нагадує про подорожі та улюблені місця. Розташована вона у квартирі в Единбурзі.

Кімнату оздобили темно-зеленою глазурованою плиткою в нижній половині стін. Стелю й верхню частину стін залишили білими. Раковину встановили на дерев'яному серванті 1960-х років.