Найчастіше дизайнери комбінують барну стійку з кухонним островом. Такий прийом дозволяє створити мінімалістичний інтер'єр та зробити простір більш функціональним.

Читайте також Дизайнерка назвала тренди в інтер'єрі санвузла 2021: що в моді

#1

Вузька кухня з островом, який одночасно є і барною стійкою для сніданків. Таке рішення створило зручне місце, щоб випити кави перед виходом. Довгий, чорний острів має нішу, яка дозволяє частково сховати табурети, щоб збільшити простір навколо.

Таке рішення є дуже актуальним сьогодні / Фото dezeen

#2

Грайлива кухня відкритого плану з заокругленим півостровом була створена у старій квартирі в Барселоні. Стільниця з тераццо створює ідеальне місце для сніданку, обладнане двома барними стільцями Revolver.

Яскрава кухня з півостровом / Фото dezeen

Це цікаво Як цікаво облаштувати внутрішні скляні перегородки в інтер'єрі: 10 ідей у фото

#3

Студія дизайну створила проєкт квартири в Стокгольмі з компактною кухнею, що має барну стійку для смачних сніданків. Півострів з барною стійкою оздоблений тераццо та вміщує в себе раковину для миття посуду.

Цікаве поєднання тераццо та оливкового кольору / Фото dezeen

#4

Квартира в Барселоні з компактною кухнею відкритого плану з МДФ, пофарбовану у помаранчевий колір. На острові розміщена варильна поверхня, яка оснащена стильною циліндричною витяжкою з нержавіючої сталі. Половина острова служить барною стійкою для двох осіб. Вона підтримується сталевою ніжкою в одному куті й має достатньо місця для зручного сидіння. Площа кухні замала для обіднього столу, тому барна стійка слугує, як основне місце для трапези.

Яскрава помаранчева кухня з островом і барною стійкою / Фото dezeen

#5

Архітектор Тернер Воркс створив будинок для відпочинку в Англії з кухнею відкритого планування та їдальнею з видом на галявину з дикими квітами. У незвичайному плануванні кухні є зона для зберігання, зона для готування та побутової техніки, які розташовані вздовж стіни, а також великий острів з барною стійкою, встановлений на 90 градусів, який утворює Т-подібну форму кухні. На одному кінці острова створено барну стійку з нержавіючої сталі. В обідній зоні розташовано стіл з лавами у стилі лофт.

Мінімалістична кухня з барною стійкою / Фото dezeen