Декораторка інтер'єрів назвала 5 рішень, які роблять ваш дизайн застарілим

Популярна декораторка та дизайнерка інтер'єрів Емілі Шоу, регулярно ділиться з підписниками модними трендами оформлення приміщень. На відміну від своїх колег, 23-річна блогерка обирає персоналізовані рішення та вважає, що білі та надмірно акуратні інтер'єри, які масово штампують дизайнерські студії, давно вийшли з моди.

У своїй квартирі дівчина використала сміливі абстрактні форми, яскраві шпалери та золоті акценти. На її думку, еклектика, тобто поєднання різних стилів, здатна продемонструвати вашу особистість, тоді як скопійовані з Pinterest картинки можуть швидко набриднути.

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Стиль кантрі



Як освіжити білий інтер'єр / Фото інстаграм Emily Rayna

Елементи, характерні для сучасного будинку в стилі кантрі, можуть заважати в побуті. Масивні дерев’яні меблі, ефект кракелюр та відсутність декору роблять такі інтер'єри грубими та невиразними. Сучасний дизайн рухається до менш однозначних рішень та більшої індивідуалізації.

Один з найпростіших способів осучаснити стиль кантрі – додати колір. Це може бути як кольоровий декор, так і акцентні стіни. Якщо ви боїтеся помилитися з яскравими елементами, просто використовуйте вазони.

Білі кімнати

Популярність білих просторів стрімко зростає, але всі квартири виконані в такому стилі виглядають абсолютно ідентично. Сьогодні все більше дизайнерів сходяться на думці, що стерильні приміщення негативно впливають на продуктивність. Натомість використання різних кольорів, форм, візерунків і текстур дійсно стимулює вашу діяльність.

Середземноморський стиль в інтер'єрі



Забудьте про ніжні відтінки та експериментуйте з палітрою кольорів / Фото urbanowl

Як і будинки в стилі кантрі, середземноморський стиль пережив свій пік популярності. Сьогодні дизайнери сходять на думці, що світло-голубі елементи масового виробництва більше неактуальні, те ж саме стосується надлишку подушок, тюлі та килимів з морськими мотивами.

Тепер акцент робиться на унікальних виробах та стриманих меблях. Замість нецікавих стін у домі з'являються фрески та візерунки. Навіть обираючи мармурове покриття, характерне для середземноморського стилю, дизайнери все частіше звертаються до яскравого тераццо, а не до блідої керамічної плитки.

Нефункціональні предмети



Оточіть себе функціональними предметами / Фото інстаграм Emily Rayna

Через пандемію COVID-19, все більше людей звернули увагу на функціональність своїх будинків. Звісно, цей аспект враховувався завжди, але сьогодні погляд на нього дещо змістився.

Раніше люди перебували в оселі лише вранці та ввечері. Сьогодні безліч з них працюють та навчаються з дому. Це означає, що призначення помешкань розширюється.

Щоб зробити дім функціональнішим, сформуйте чіткий запит: якщо вам потрібна ширша кухня – попрацюйте над створенням додаткового острівця, якщо бракує місця для роботи – розширте підвіконня, щоб додати письмовий стіл.

Пряме копіювання з Pinterest

Pinterest, який був запущений у 2009 році, швидко став популярним додатком для натхнення у сфері дизайну інтер'єрів. На жаль, не всі ці ідеї сумісні з життям, до того ж більшість популярних референсів давно вийшли з моди.

Щоб створити дизайн, який не буде виглядати застарілим, прислухайтеся до себе та своїх потреб. Не потрібно копіювати те, що зробили інші, якщо це не підходить для вас.