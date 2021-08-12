Дизайнери назвали 5 речей, які не можна розташовувати у вітальні: чим їх замінити
Джерело:Insider
Вітальня – чи не найкраще приміщення для того, щоб продемонструвати свої вподобання та похизуватися своїми інтересами перед гостями. Але не все, що ви хочете виставити "напоказ" є доцільним. Дизайнери інтер'єрів виокремили 5 некрасивих предметів, які не варто розташовувати у вітальні.
Звісно, не усі ці поради універсальні. Якщо інтер'єр дому виконаний у відповідному стилі, а речі з "чорного списку" опитаних дизайнерів передбачені дизайн-проєктом, розробленим під ваші побажання та цілі, ймовірно, у цьому немає ніякої катастрофи.
До теми ТОП-5 помилок при виборі кондиціонерів та як їх уникнути: поради експертів
Для всіх інших цей список повинен стати нагадуванням, які речі доречні у вітальні, а від чого краще позбутися.
Крісла-мішки – більмо на оці
Хоча крісла-мішки зручні та додають дому грайливості, це зовсім не той предмет, який потрібен у вітальні дорослої людини. Вони виглядають, наче деформовані плями й до того ж – забирають чимало площі.
Купіть якісний диван
Замість крісел-мішків купіть якісний диван / Фото Unsplash
Інвестуйте кошти в якісний диван, який прослужить вам впродовж довгого часу. Розраховуйте, що диван повинен стати головною витратою у вашій вітальні.
Якщо цього виявиться замало, щоб створити затишок і атмосферу невимушеності, використайте кілька м'яких і яскравих подушок або ковдр.
Постери – не найкращий вибір мистецтва
Дешеве мистецтво може миттєво підірвати естетику вашого простору. Як мінімум, уникайте наклеювання постерів на стіни.
Зосередьтеся на абстрактному мистецтві
Використайте виразні форми мистецтва / Фото unsplash
Для початку ви можете купити рамку та вставити в неї роботу улюбленого художника чи фотографа. Згодом ви можете вдосконалити порожню стіну абстрактним мистецтвом.
Штучні квіти – це моветон
Штучні рослини вийшли з моди дуже багато років тому, тому все неживе, чим ви прикрашаєте вітальню виглядатиме застарілим та робитиме вашу вітальню непривабливою для гостей дому.
Замість цього використайте журнальний столик з декором
Використайте книги як декор / Фото unsplash
Якщо у вас немає змоги доглядати за живими рослинами, краще зовсім відмовитися від зелені. Замість цього використайте яскраві декоративні предмети. Для цього вам знадобиться незамінний елемент вітальні – журнальний столик. Прикрасьте його вазами з камінням, книгами, рамками з фото та іншими дрібницями, які є важливими для вас в цей період життя.Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.
Ніяких тренажерів у вітальні
Приберіть ваги, тренажери та коврик для йоги зі своєї вітальні. Те, що ви займаєтеся спортом – похвально, але для спорядження потрібна окрема зона дому.
На звільненому від тренажерів місці варто розмістити сучасні світильники
Фігурні торшери прикрасять кімнату / Фото Unsplash
Ввечері вам знадобиться спокійне освітлення, яке змінить атмосферу вашої вітальні. Для цього підійдуть мінімалістичні торшери з функцією регулювання напрямку та інтенсивності світлового потоку.
Уникайте етнічних принтів, якщо ви не відчуваєте культурного зв'язку з цими деталями
Сьогодні тема культурного привласнення є актуальною як ніколи раніше. Щоб уникнути небажаних конфліктів, дизайнери рекомендують відмовитися від модних племінних принтів у вітальні. Особливо, якщо вони є продуктом масового виробництва й ніяк не переплітаються зі загальною концепцією проєкту.
Натомість використайте нейтральний килим
Нейтральний килим в інтер'єрі / Фото Unsplash
М'який нейтральний килим з бавовни та вовни зробить вашу кімнату елегантнішою та стриманішою.