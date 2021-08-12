Звісно, не усі ці поради універсальні. Якщо інтер'єр дому виконаний у відповідному стилі, а речі з "чорного списку" опитаних дизайнерів передбачені дизайн-проєктом, розробленим під ваші побажання та цілі, ймовірно, у цьому немає ніякої катастрофи.

До теми ТОП-5 помилок при виборі кондиціонерів та як їх уникнути: поради експертів

Для всіх інших цей список повинен стати нагадуванням, які речі доречні у вітальні, а від чого краще позбутися.

Крісла-мішки – більмо на оці

Хоча крісла-мішки зручні та додають дому грайливості, це зовсім не той предмет, який потрібен у вітальні дорослої людини. Вони виглядають, наче деформовані плями й до того ж – забирають чимало площі.

Купіть якісний диван



Замість крісел-мішків купіть якісний диван / Фото Unsplash

Інвестуйте кошти в якісний диван, який прослужить вам впродовж довгого часу. Розраховуйте, що диван повинен стати головною витратою у вашій вітальні.

Якщо цього виявиться замало, щоб створити затишок і атмосферу невимушеності, використайте кілька м'яких і яскравих подушок або ковдр.

Постери – не найкращий вибір мистецтва

Дешеве мистецтво може миттєво підірвати естетику вашого простору. Як мінімум, уникайте наклеювання постерів на стіни.

Зосередьтеся на абстрактному мистецтві



Використайте виразні форми мистецтва / Фото unsplash

Для початку ви можете купити рамку та вставити в неї роботу улюбленого художника чи фотографа. Згодом ви можете вдосконалити порожню стіну абстрактним мистецтвом.

Штучні к віти – це моветон

Штучні рослини вийшли з моди дуже багато років тому, тому все неживе, чим ви прикрашаєте вітальню виглядатиме застарілим та робитиме вашу вітальню непривабливою для гостей дому.

Замість цього використайте журнальний столик з декором



Використайте книги як декор / Фото unsplash

Якщо у вас немає змоги доглядати за живими рослинами, краще зовсім відмовитися від зелені. Замість цього використайте яскраві декоративні предмети. Для цього вам знадобиться незамінний елемент вітальні – журнальний столик. Прикрасьте його вазами з камінням, книгами, рамками з фото та іншими дрібницями, які є важливими для вас в цей період життя.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.

Ніяких тренажерів у вітальні

Приберіть ваги, тренажери та коврик для йоги зі своєї вітальні. Те, що ви займаєтеся спортом – похвально, але для спорядження потрібна окрема зона дому.

На звільненому від тренажерів місці варто розмістити сучасні світильники



Фігурні торшери прикрасять кімнату / Фото Unsplash

Ввечері вам знадобиться спокійне освітлення, яке змінить атмосферу вашої вітальні. Для цього підійдуть мінімалістичні торшери з функцією регулювання напрямку та інтенсивності світлового потоку.

Уникайте етнічних принтів, якщо ви не відчуваєте культурного зв'язку з цими деталями

Сьогодні тема культурного привласнення є актуальною як ніколи раніше. Щоб уникнути небажаних конфліктів, дизайнери рекомендують відмовитися від модних племінних принтів у вітальні. Особливо, якщо вони є продуктом масового виробництва й ніяк не переплітаються зі загальною концепцією проєкту.

Натомість використайте нейтральний килим



Нейтральний килим в інтер'єрі / Фото Unsplash

М'який нейтральний килим з бавовни та вовни зробить вашу кімнату елегантнішою та стриманішою.