Їх знає кожен: 5 найвідоміших стільців у світі – фото
Дизайн цих стільців залишається незмінним протягом багатьох років. Їх використовують у різних стилях. Ви точно бачили такі стільці в кав'ярнях, барах та офісах.
Про знамениті стільці повідомляє ресурс Mayertrade.
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Віденський стілець
Надзвичайно міцний і зручний. Справжній віденський стілець важить усього 3 кілограми. Він не втратив своєї популярності протягом 150 років, відколи був винайдений німецьким майстром Михаелем Тонетом. Винахідник стільця був першим, хто почав гнути дерево за допомогою пари.
Віденський стілець популярний у кав'ярнях / Фото Salavida
Такі стільці часто можна зустріти в закладах з класичним дизайном.
Віндзорський стілець
Існує багато варіантів віндзорських стільців / Фото Homebuilding
Цю модель створили в Англії. З неї розпочалася епоха стільців з вигнутих дерев'яних деталей.
Характерна особливість віндзорського стільця – його роблять з витесаних дерев'яних прутів.
Стілець Louis Ghost
Прозорі стільці користуються шаленою популярністю / Фото www.tomassiniarredamenti.it
Стильний прозорий стілець, що підкорив цілий світ. За формою він відтворює стільці епохи бароко.
Пластикова версія класичного стільця стала надзвичайно популярною.
Стілець Tolix
Металеві стільці яскравих кольорів / Фото moreton.net.au
Цей залізний екземпляр бачили абсолютно всі. Його створив француз Ксав'є Пошар ще після Першої світової війни. Такі стільці не бояться погодних умов, а тому їх часто можна побачити на літніх терасах і відкритих майданчиках.
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Стілець 69 Artek
Один з найвідоміших стільців у світі / Фото www.twentytwentyone.com
Ці стільці точно є вдома у вас або ваших близьких. Його виготовляють із гнутої берези.
Стілець 69 Artek символізує собою мінімалізм. Його просто виготовляти й збирати – ніжки прикріплюють до сидіння за допомогою гвинтів.
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