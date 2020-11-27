Дизайн цих стільців залишається незмінним протягом багатьох років. Їх використовують у різних стилях. Ви точно бачили такі стільці в кав'ярнях, барах та офісах.

Про знамениті стільці повідомляє ресурс Mayertrade.

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Віденський стілець

Надзвичайно міцний і зручний. Справжній віденський стілець важить усього 3 кілограми. Він не втратив своєї популярності протягом 150 років, відколи був винайдений німецьким майстром Михаелем Тонетом. Винахідник стільця був першим, хто почав гнути дерево за допомогою пари.



Віденський стілець популярний у кав'ярнях / Фото Salavida

Такі стільці часто можна зустріти в закладах з класичним дизайном.

Віндзорський стілець



Існує багато варіантів віндзорських стільців / Фото Homebuilding

Цю модель створили в Англії. З неї розпочалася епоха стільців з вигнутих дерев'яних деталей.

Характерна особливість віндзорського стільця – його роблять з витесаних дерев'яних прутів.

Стілець Louis Ghost



Прозорі стільці користуються шаленою популярністю / Фото www.tomassiniarredamenti.it

Стильний прозорий стілець, що підкорив цілий світ. За формою він відтворює стільці епохи бароко.

Пластикова версія класичного стільця стала надзвичайно популярною.

Стілець Tolix



Металеві стільці яскравих кольорів / Фото moreton.net.au

Цей залізний екземпляр бачили абсолютно всі. Його створив француз Ксав'є Пошар ще після Першої світової війни. Такі стільці не бояться погодних умов, а тому їх часто можна побачити на літніх терасах і відкритих майданчиках.

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Стілець 69 Artek



Один з найвідоміших стільців у світі / Фото www.twentytwentyone.com

Ці стільці точно є вдома у вас або ваших близьких. Його виготовляють із гнутої берези.

Стілець 69 Artek символізує собою мінімалізм. Його просто виготовляти й збирати – ніжки прикріплюють до сидіння за допомогою гвинтів.