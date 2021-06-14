Аксесуари, меблі та навіть світло, можуть як зіпсувати інтер'єр, так і підкреслити його переваги. При цьому велика кількість аксесуарів та бажання додати в приміщення "всього потроху" призведе до накопичення зайвих елементів та безладу. Як правильно балансувати в питанні оздоблення приміщень та досягнути ефекту інтер'єру від дизайнера? Розберімося!

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Розбавте меблі з однієї колекції, елементами від різних виробників



Сміливо міксуйте меблі / Фото Pexels

Дизайнерські інтер'єри не лише передають бачення автора, але й реагують на смаки та захоплення майбутніх власників приміщення. Зазвичай вони не обмежуються одним хобі, тож один проєкт може стати тлом для поєднання кількох стилів, текстур та кольорів.

Якщо ви хочете досягнути такого ж ефекту, спробуйте розбавити меблі, куплені в одного виробника, неочікуваними виробами з інших колекцій. Це може бути як більш сучасна фурнітура, так і вінтаж.

Попрацюйте зі світлом та кольорами



Світло відіграє важливу роль в облаштуванні дому / Фото Pinterest

Ще один простий спосіб наблизити дім до "дизайнерського" – додати різноманітних кольорів. Це може бути як монотонний інтер'єр з акцентами, так і ціла стіна, яка відрізняється від загальної концепції приміщення.

Інколи дизайнери використовують різноманітні підсвітки синього, рожевого, зеленого або жовтого кольору. Таким чином вони розбавляють інтер'єр та допомагають підлаштовувати його під актуальний настрій замовника.

Використайте дзеркала

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Дзеркала в обробці стін прекрасно працюють в передпокої, коридорах, гардеробних і інших приміщеннях з невеликою кількістю природного світла. Облаштуйте в цих приміщеннях дзеркальні елементи на всю стіну, а також заздалегідь продумайте декор.

Пам'ятайте, що така стіна – не лише практичне дзеркало для розглядання свого вигляду, але й сучасне оздоблення. Тож не бійтеся повішати неї аксесуари, світильники, консоль чи підвісні меблі. Чим більше ця стіна інтегрується в загальний простір, тим стильніше виглядатиме.

Увага на деталях



Зверніть увагу на предмети декору / Фото Pexels

Точка, лінія, пляма – це все може покращити ваш інтер'єр. Контрастні подушки, тонкі лінії на малюнку килима, лінія світла на кухонних меблях – ці деталі додадуть чіткості й завершеності вашому простору.

Гравюри, чорно-білі скульптури, мінімалістичні вази та футуристичні плафони можуть добре доповнити ваш інтер'єр. Навіть така деталь, як відсутність ручок на меблях сьогодні вважається ознакою хорошого смаку. Й найголовніше – зверніть увагу на монтаж вмикачів і розеток. Чим краще вони ввіллються в простір, тим ближчим буде ваш дім до дизайнерського варіанту.

Текстиль та предмети мистецтва

Текстиль – один з найшвидших способів модифікувати інтер'єр. За допомогою штор, декоративних подушок, пледів простір стає затишнішим. Восени та взимку доречними будуть монохромні тканини, а ось в теплий сезон – експериментуйте з яскравим кольором.

Ще один суттєвий елемент – мистецтво. Як тільки в приміщенні з'являються картини, воно розкриває свою індивідуальність.