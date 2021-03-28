Гойдалки й безліч книг: 5 кімнат для відпочинку, що стали популярними в інстаграмі
Ці місця для відпочинку точно не залишать вас байдужими. Спробуйте й собі виділити куточок у квартирі й задекорувати його комфортними пледами та подушками. Таке місце для відпочинку може стати улюбленим для усієї сім'ї.
Джерело:24 канал
Значну роль при створенні місця для відпочинку відіграє декор. Господарі цих кімнат використали книги, подушки, пледи, свічники, гірлянди, щоб створити розслаблену й затишну атмосферу.
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Балкон-бібліотека
На ньому можна проводити час, насолоджуючись свіжим повітрям й читаючи книжки. Інтер'єр досить простий і має характер стилю кантрі.
Затишок створюють килим на підлозі та вазони.
Балкон з місцем для сидіння
Тут також зберігають книги й створили зручне місце для читання. Вікно до підлоги дає достатню кількість природного світла, стіни кольору морської хвилі та килим з візерунками створюють затишок.
Модульний диван і декоративні подушки
Це місце ідеальне для того, щоб проводити час з друзями. М'який диван, що складається з подушок, "заземлює" і допомагає релаксувати.
Яскраві ноти додають декоративні подушки, пледи й постери. На підлозі лежить м'який килим з візерунками.
Відпочинок у стилі лофт
У цій кімнаті грубі цегляні стіни контрастують з комфортною м'якою зоною для відпочинку. Акцент зробили на деталях: подушках з різними текстурами, пледах, гірляндах тощо.
Ідеальний простір
Стіни та диван у відтінках сірого чудово контрастують з дерев'яною підлогою з неотесаних дошок. На підлозі лежить стильний круглий килим з етнічними візерунками. Він перегукується з подушками на дивані.
Загальний стиль кімнати доповнює дерев'яний стіл зі свічниками та пуф на підлозі.
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Затишний балкон
На цьому балконі можна відпочивати з видом на нічне місто. Тут є мінімум необхідних речей: невеликий м'який диван, столик, полиці для речей. Атмосферу створюють гірлянди, що підвішані до стелі.
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