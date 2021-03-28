Ці місця для відпочинку точно не залишать вас байдужими. Спробуйте й собі виділити куточок у квартирі й задекорувати його комфортними пледами та подушками. Таке місце для відпочинку може стати улюбленим для усієї сім'ї.

Значну роль при створенні місця для відпочинку відіграє декор. Господарі цих кімнат використали книги, подушки, пледи, свічники, гірлянди, щоб створити розслаблену й затишну атмосферу.

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Балкон-бібліотека

На ньому можна проводити час, насолоджуючись свіжим повітрям й читаючи книжки. Інтер'єр досить простий і має характер стилю кантрі.

Затишок створюють килим на підлозі та вазони.

Балкон з місцем для сидіння

Тут також зберігають книги й створили зручне місце для читання. Вікно до підлоги дає достатню кількість природного світла, стіни кольору морської хвилі та килим з візерунками створюють затишок.

Модульний диван і декоративні подушки

Це місце ідеальне для того, щоб проводити час з друзями. М'який диван, що складається з подушок, "заземлює" і допомагає релаксувати.

Яскраві ноти додають декоративні подушки, пледи й постери. На підлозі лежить м'який килим з візерунками.

Відпочинок у стилі лофт

У цій кімнаті грубі цегляні стіни контрастують з комфортною м'якою зоною для відпочинку. Акцент зробили на деталях: подушках з різними текстурами, пледах, гірляндах тощо.

Ідеальний простір

Стіни та диван у відтінках сірого чудово контрастують з дерев'яною підлогою з неотесаних дошок. На підлозі лежить стильний круглий килим з етнічними візерунками. Він перегукується з подушками на дивані.

Загальний стиль кімнати доповнює дерев'яний стіл зі свічниками та пуф на підлозі.

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Затишний балкон

На цьому балконі можна відпочивати з видом на нічне місто. Тут є мінімум необхідних речей: невеликий м'який диван, столик, полиці для речей. Атмосферу створюють гірлянди, що підвішані до стелі.