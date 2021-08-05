5 ідей, які ви повинні запозичити із цієї розкішної ванної кімнати
Джерело:Architectural Digest
Більшість клієнтів, які звертаються в архітектурно-дизайнерські компанії, мріють про зручну, функціональну та довговічну ванну. Крім того, вона повинна бути акуратною та естетичною і враховувати загальний стиль дому. Ванна, про яку ми поговоримо сьогодні, відповідає усім заданим параметрам.
Ванні кімнати повинні поєднувати практичність та естетику, переконана дизайнерка Енн Сейдж. Її проєкт санвузла в стилі ар-деко ідеально вписався в будівлю 1920-х років. А рожевий колір та дрібна горизонтальна плитка допомогли додати простору грайливості.
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Якщо вам подобається цей стиль, пропонуємо використати деякі ідеї для оформлення свого санвузла.
Базове устаткування
Як спроєктувати ідеальний санвузол / Фото Architectural Digest
Нема потреби купувати цілісний гарнітур з висувними ящиками, умивальником, дзеркалом та світлом. Меблі з одного набору зроблять ваш санвузол застарілим. На ринку є безліч окремих пропозицій, які чудово поєднаються між собою та стануть цілісним устаткуванням для ванної кімнати.
Якісне освітлення
Невід'ємною частиною ванної кімнати є якісне освітлення. Зверніть увагу, щоб окрім головного джерела світла у ванні були невеличкі точкові світильники над умивальником.
Дизайн зі змістом
Дизайн обігрує арки в ванній / Фото Architectural Digest
Оскільки будинок замовників збудований у 1920-х роках, Сейдж хотіла відтворити історію за допомогою свого дизайну:
Коли я досліджувала ванні кімнати тієї епохи, дізналася, що арки, подібні до тих, які зустрічаються в цьому просторі, були досить поширені, – ділиться дизайнерка, – ми вирішили, що підкреслення цих арок – ідеальна данина історії.
Та ж концепція може бути застосована і для дрібніших деталей. Якщо ви можете знайти акценти, які не тільки красиво виглядають, але і пов'язані з історією вашого будинку – їх використання в дизайні стане безпрограшним варіантом.
Вибирайте функціональні предмети
Хоча повага до історії є ключовим компонентом цієї ванни, деякі елементи все ж довелося замінити. Наприклад, модернізація туалетного столика з додаванням подвійної раковини, допомогла збільшити кількість місць для зберігання. Підвісна модель звільнила місце на підлозі, що полегшить прибирання.
Знайдіть свою плитку
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Сейдж спроєктувала ванну нестандартного кольору. Рожева плитка допомогла осучаснити санвузол та забезпечила йому актуальність на кілька десятиліть вперед.