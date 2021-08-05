Ванні кімнати повинні поєднувати практичність та естетику, переконана дизайнерка Енн Сейдж. Її проєкт санвузла в стилі ар-деко ідеально вписався в будівлю 1920-х років. А рожевий колір та дрібна горизонтальна плитка допомогли додати простору грайливості.

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Якщо вам подобається цей стиль, пропонуємо використати деякі ідеї для оформлення свого санвузла.

Базове устаткування



Як спроєктувати ідеальний санвузол / Фото Architectural Digest

Нема потреби купувати цілісний гарнітур з висувними ящиками, умивальником, дзеркалом та світлом. Меблі з одного набору зроблять ваш санвузол застарілим. На ринку є безліч окремих пропозицій, які чудово поєднаються між собою та стануть цілісним устаткуванням для ванної кімнати.

Якісне освітлення

Невід'ємною частиною ванної кімнати є якісне освітлення. Зверніть увагу, щоб окрім головного джерела світла у ванні були невеличкі точкові світильники над умивальником.

Дизайн зі змістом



Дизайн обігрує арки в ванній / Фото Architectural Digest

Оскільки будинок замовників збудований у 1920-х роках, Сейдж хотіла відтворити історію за допомогою свого дизайну:

Коли я досліджувала ванні кімнати тієї епохи, дізналася, що арки, подібні до тих, які зустрічаються в цьому просторі, були досить поширені, – ділиться дизайнерка, – ми вирішили, що підкреслення цих арок – ідеальна данина історії.

Та ж концепція може бути застосована і для дрібніших деталей. Якщо ви можете знайти акценти, які не тільки красиво виглядають, але і пов'язані з історією вашого будинку – їх використання в дизайні стане безпрограшним варіантом.

Вибирайте функціональні предмети

Хоча повага до історії є ключовим компонентом цієї ванни, деякі елементи все ж довелося замінити. Наприклад, модернізація туалетного столика з додаванням подвійної раковини, допомогла збільшити кількість місць для зберігання. Підвісна модель звільнила місце на підлозі, що полегшить прибирання.

Знайдіть свою плитку

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Сейдж спроєктувала ванну нестандартного кольору. Рожева плитка допомогла осучаснити санвузол та забезпечила йому актуальність на кілька десятиліть вперед.