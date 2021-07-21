5 фантастичних будинків з двосхилим дахом: фото

Загострений двосхилий дах нагадує про традиційні фермерські будинки, розміщені на тлі чистої природи. Виразна симетричність та похилі верхні форми, які раніше були характерними для країн з прохолодним кліматом, знову набувають популярності у всьому світі.

Від Швеції до Нової Зеландії, від Каліфорнії до штату Вісконсін, будинки з похилими дахами сьогодні усюди. Зібрали 5 найцікавіших прикладів, які відрізняються красивим зовнішнім виглядом та світлим внутрішнім простором.

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Сімейний А-подібний дім



Сімейний А-подібний дім: екстер'єр / Фото Est Living



Сімейний А-подібний дім: інтер'єр / Фото Est Living

Дім проєктували для усамітнення молодої сім'ї. Головним завданням стало органічне поєднання будівлі з ландшафтом. Будинок складається з 2-ох будівель з гострим дахом, перегородка відділяє зону для гостей від приватних приміщень для сну та відпочинку.

Дерев'яний літній будинок



Дерев'яний літній будинок: екстер'єр / Фото Est Living



Дерев'яний літній будинок: інтер'єр / Фото Est Living

На кам'янистому ландшафті шведського архіпелагу розкинувся дерев'яний літній будинок. Archipelago House складається з 4-ох дерев'яних конструкцій з гострими дахами, які з'єднуються за допомогою терас.

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Реконструкція котеджу 1800-х років



Реконструйований котедж 1800-х років: екстер'єр / Фото Est Living



Реконструйований котедж 1800-х років: інтер'єр / Фото Est Living

Мельбурнська фірма Adam Kane Architects відновила життя закинутого котеджу. Чорна палітра, нехарактерна для традиційних прибережних австралійських будинків, вирізняє його серед інших забудов. Історичні елементи – веранда і віконні рами, були ретельно відреставровані та теж пофарбовані в чорний колір.

Будинок на півострові Банкс



Будинок на півострові Банкс / Фото Est Living



Будинок на півострові Банкс / Фото Est Living

Цей сімейний будинок з гострим дахом, призначений для відпочинку. Чистота, сучасність та простота стали основними критеріями при його проєктуванні. Ще один важливий елемент – традиційна дров'яна піч, яка ідеально підходить для новозеландської зими.

Будинок-близнюк



Будинок-близнюк / Фото Est Living



Будинок-близнюк / Фото Est Living

Грандіозна реставрація оригінального будинку Джозефа Ейхлера середини століття, повернутого його початковий вигляд 1960-х років. Відмінною рисою будинку є видатний загострений дах.