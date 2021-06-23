5 частих помилок при оформленні невеликого передпокою: як їх уникнути

В погоні за трендами легко упустити найважливіше. Світлі інстаграм-інтер'єри передпокоїв з відкритими шафами виявляються абсолютно не практичними в реальному житті, а надмірна кількість меблів краде метраж і без того невеликої зони.

Що врахувати при облаштуванні передпокою та яких помилок уникати, щоб не пожаліти про витрачені гроші на ремонт, розповіла DIY-блогерка та дизайнерка Анна Маілян.

До теми На що звернути увагу, обираючи тумбу для взуття: поради дизайнерів

1. "Острівець" при вході

По-перше, це абсолютно застаріле та неестетичне рішення. Утім, навіть якщо вас не спиняє цей аргумент, врахуйте, що додаткові пороги, які утворюються на стику двох матеріалів, стануть місцем скупчення бруду.

Крім цього, "острівки" візуально зменшують передпокій, що особливо невигідно для приміщень з малою площею.



Неправильне зонування передпокою / Фото інстаграм My Home Salon

Рішення

Якщо ви все-таки вирішили зонувати площу за допомогою різних підлогових покриттів, виділіть плиткою увесь передпокій, а ламінат залишіть для коридору. Використовуйте лише якісні матеріали, адже це подовжить час їх експлуатації.

Килимки – хороше рішення для дерев'яних поверхонь, крім того, ви можете підібрати й прозорий варіант, який не буде вибиватися з загального дизайну.



Правильне зонування передпокою / Фото інстаграм My Home Salon

2. Відкриті меблі

Такі варіанти красиво виглядають на візуалізаціях та фото, проте одна сумочка, одна курточка та чобітки в тон – не є повсякденною реальністю більшості сімей. Ви можете дозволити собі такий дизайн, якщо:

у вас передбачено багато інших місць зберігання;

у вас випрацювана звичка ховати верхній одяг та взуття, які ви щойно використовували для прогулянки, не в шафу, яка стоїть в коридорі, а в інші передбачені для цього місця. В іншому випадку ви ризикуєте швидко порушити гармонійний та чистий інтер'єр.



Використовуйте вбудовані меблі / Фото інстаграм My Home Salon

Рішення

Використовуйте вбудовані меблі, які дозволять приховати всі речі. Якщо вам незручно – встановіть комбіновану шафу, яка об'єднає закриті та відкриті секції.

3. Не передбачити місце для взуття та неправильно розмістити дзеркало

Аналогічна ситуація й при підборі тумби для зберігання взуття. Ви можете викинути гроші на розкішний пуф на ніжках, проте ні під ним, ні на ньому нічого не зберігатиметься.

Ситуацію погіршує дзеркало, яке дублює все, що розміщено навпроти. Якщо на вашій підлозі – безлад, рахуйте, що його стане ще більше.



Використовуйте закриті тумби для взуття / Фото інстаграм My Home Salon

Рішення

Купіть закриту тумбу для взуття, щоб не засмічувати транзитної зони будинку.

​4. Зайві предмети

Якщо у вас є бажання купити дорогі та громіздкі крісла, помістіть їх у вітальні. Площа передпокою занадто дорогоцінна, щоб нагромаджувати її надлишком речей.



Забудьте про нефункціональні меблі / Фото інстаграм My Home Salon

Рішення

Одного невеличкого пуфа буде цілком достатньо. Найкраще, якщо він матиме передбачене місце під шафою або тумбою.

​5. Не передбачити етап прибирання

Коли справа доходить до прибирання, невеликі ніжки меблів перетворюються на велику проблему. Ви не зможете нормально зібрати весь пил, тож доведеться постійно відсовувати меблі.



Обираючи меблі, уявіть чи зручно вам буде взаємодіяти з ними у повсякденності / Фото інстаграм My Home Salon

Рішення

Встановіть меблі на високих ніжках. Це значно спростить прибирання.