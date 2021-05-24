5 антитрендів у сантехніці: поради від фахівців із фотоприкладами

Підбираючи сантехніку для ванної кімнати, ми керуємося бюджетом і довговічністю виробу. Але не варто забувати, що зовнішній вигляд не менш важливий, а серед якісних і недорогих виробників також є стильні рішення. Переглядайте у нашому матеріалу, що вже не в моді, аби обрати актуальні рішення для своєї домівки.

Зараз існує чимало стильних варіантів для комплектування санвузлів. Але виробники різних цінових сегментів інколи пропонують продукцію, яка не завжди буде вдалим рішенням або ж не відповідає належній якості. Тому важливо розібратися, що справді актуальне та практичне, а на що не варто звертати свою увагу. У своєму інстаграмі про це розповіла taniaplytka.

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Така душова система нагромаджує простір і виглядає досить масивно. Якщо ви хочете додатковий масаж, то краще візьміть вбудовані форсунки. Це не так дорого, як дехто думає, плюс виглядає це значно краще.

На фото зліва одна з найбільш мінімалістичних представниць свого класу, проте краще обрати щось більш лаконічне / Фото інстаграм taniaplytka

Кутові ванни, а тим паче гідромасажні – не варто використовувати. Пік популярності таких ванн припав на 2008 рік, але зараз цей варіант має більше недоліків, аніж переваг:

у такій ванні не можна використовувати піну для ванни та аромаолії;

та аромаолії; гідромасажну систему потрібно регулярно дезінфікувати й користуватися регулярно. У сьогоднішньому темпі життя в більшості немає часу на регулярне приймання ванни. Краще відвідати спа-центр і отримати задоволення на повну.

Окрім того, кутові ванни займають більше місця / Фото інстаграм taniaplytka

Підлоговий унітаз – це річ, яка ще довго буде продаватися, але все більше людей обирають підвісний. Це стильне рішення, яке простіше прибирати й воно економить місце. А ще ви інсталяцію купили один раз – і забули, згодом можна просто заміняти чашу. Сама ж інсталяція прослужить вам із 50 років.

Над інсталяцією можна зробити шафу для зберігання побутових речей / Фото інстаграм taniaplytka

Змішувач із довгим виливом (гусаком). Таке рішення нагадує Радянський Союз, коли один змішувач був і на ванну, і на раковину. Про скляну штору можна забути. При цьому такий змішувач має величезний розхід води!

Якщо ви не знали, то змішувач для раковин має розхід води 5 – 9 літрів на хвилину. А для ванни – 20 – 25 літрів на хвилину. Це зроблено для того,. А якщо ви оберете, то руки ви митимете(поки помили – витратили відро води). Як вам такі витрати щодня?

Така "економія" призводить до більших витрат у майбутньому / Фото інстаграм taniaplytka

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Акрилові піддони (особливо глибокі) вже давно не актуальні. Зараз варто обирати красиві плоскі композитні піддони, або душові кабіни на підлозі. Зверніть увагу на тонкі профілі, щоб не обтяжувати композицію.

Не бійтеся безпорогового душу, теперішні дренажні канали впораються навіть із 2-годинним купанням / Фото інстаграм taniaplytka