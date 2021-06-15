5 антитрендів в оформленні ванної кімнати: професійний розбір з фото

Ванна – те місце в домі, на облаштування якого припадає найбільше помилок та ляпів. Попри незначну, здавалося б, площу приміщення тут можна зустріти 70% найпоширеніших антитрендів.
Популярна дизайнерка інтер'єрів зібрала 5 поширених треш-рішень, які псують ванну кімнату. Проаналізуйте, що з цих пережитків залишилося у вашому домі та скористайтеся порадами, які допоможуть усунути кожен із них.
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Пластикові люки на видному місці
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Ціна питання не настільки висока, щоб економити на такому важливому пункті. Навіть пофарбований в тон люк виділятиметься на фасаді ванни. Тож краще взагалі уникати такого рішення.
Як виправити
Використайте прихований варіант, який не псуватиме інтер'єр санвузла.
Китайська душова кабіна
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Через особливості зливної системи, всередині сифона такої душової кабіни швидко висихає вода. Через це від неї може виходити різко виражений неприємний запах каналізації. Декому щастить більше і цей сморід вдається перебити ароматичними дифузорами.
Ще один мінус – вбудований сифон, який неможливо зняти та почистити. Крім цього, така бандура двома стінками примикає до кута, якщо ви відсунете кабіну через 5 – 6 років – не лякайтеся
Як виправити
Купіть душовий куток і скляну перегородку. Так у вашому санвузлі додасться повітря з'явиться відчуття простору та й сама ванна кімната стане значно естетичнішою.
Шорстка плитка
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
В пори такої плитки в'їдається весь бруд, який потрапляє в ванну кімнату. Це означає, що час її експлуатації значно коротший за гладкі аналоги.
Як виправити
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Купуйте тільки гладку плитку. Підійдуть і матові, і глянцеві варіанти, головне – уникати дрібних заглиблень всередині покриття.
Пластикові та металеві кутки
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Ці елементи здатні зіпсувати навіть найдорожчий інтер'єр.
Як виправити
Використовуйте запив плитки під 45 градусів або тонкі куточки, які можна приховати.
Плитковий гарнітур
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Коли ви купуєте повний комплект: плитка на підлогу, на стіну, бордюри й декори з однієї серії, інтер'єр ванної кімнати стає дещо моторошним.
Як виправити
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Поєднуйте різні варіанти плиток. Гарнітури вже давно вийшли з моди та здешевлюють ваш інтер'єр.
Бонус: тематичні шторки для ванни
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Таке рішення ніколи не користувалося прихильністю дизайнерів, проте їхня дешевизна все ж зробила свою справу.
Як виправити
5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign
Зараз популярні скляні перегородки для ванни. Скористайтеся ними. Якщо все ж купуєте шторку – оберіть лаконічний та нейтральний варіант.