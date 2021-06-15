Популярна дизайнерка інтер'єрів зібрала 5 поширених треш-рішень, які псують ванну кімнату. Проаналізуйте, що з цих пережитків залишилося у вашому домі та скористайтеся порадами, які допоможуть усунути кожен із них.

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Пластикові люки на видному місці



5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Ціна питання не настільки висока, щоб економити на такому важливому пункті. Навіть пофарбований в тон люк виділятиметься на фасаді ванни. Тож краще взагалі уникати такого рішення.

Як виправити

Використайте прихований варіант, який не псуватиме інтер'єр санвузла.

Китайська душова кабіна



5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Через особливості зливної системи, всередині сифона такої душової кабіни швидко висихає вода. Через це від неї може виходити різко виражений неприємний запах каналізації. Декому щастить більше і цей сморід вдається перебити ароматичними дифузорами.

Ще один мінус – вбудований сифон, який неможливо зняти та почистити. Крім цього, така бандура двома стінками примикає до кута, якщо ви відсунете кабіну через 5 – 6 років – не лякайтеся

Як виправити

Купіть душовий куток і скляну перегородку. Так у вашому санвузлі додасться повітря з'явиться відчуття простору та й сама ванна кімната стане значно естетичнішою.

Шорстка плитка



5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

В пори такої плитки в'їдається весь бруд, який потрапляє в ванну кімнату. Це означає, що час її експлуатації значно коротший за гладкі аналоги.

Як виправити



5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Купуйте тільки гладку плитку. Підійдуть і матові, і глянцеві варіанти, головне – уникати дрібних заглиблень всередині покриття.

Пластикові та металеві кутки



5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Ці елементи здатні зіпсувати навіть найдорожчий інтер'єр.

Як виправити

Використовуйте запив плитки під 45 градусів або тонкі куточки, які можна приховати.

Плитковий гарнітур





5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Коли ви купуєте повний комплект: плитка на підлогу, на стіну, бордюри й декори з однієї серії, інтер'єр ванної кімнати стає дещо моторошним.

Як виправити





5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Поєднуйте різні варіанти плиток. Гарнітури вже давно вийшли з моди та здешевлюють ваш інтер'єр.

Бонус: тематичні шторки для ванни





5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Таке рішення ніколи не користувалося прихильністю дизайнерів, проте їхня дешевизна все ж зробила свою справу.

Як виправити





5 антитрендів в оформленні ванної кімнати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Зараз популярні скляні перегородки для ванни. Скористайтеся ними. Якщо все ж купуєте шторку – оберіть лаконічний та нейтральний варіант.