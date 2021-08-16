Хатина розташована на просторій ділянці сільськогосподарських угідь поблизу ставка. Крихітний будинок народився з бажання архітектора створити приміщення, яке можна буде обслуговувати за допомогою альтернативних джерел енергії. Дах під 30-градусним нахилом відтворює форму сільськогосподарських будівель регіону. Єдина відмінність, яка відразу впадає в очі – безліч сонячних панелей, звернених на північ, щоб забезпечити сільський будинок внутрішнім і зовнішнім джерелом енергії.

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Дерев'яні вікна та двері з подвійним склінням відкривають вид на південну частину ферми, забезпечуючи природну вентиляцію в спекотні дні та ізоляцію в холодні ночі.

Фасад екологічно сталого дому з перероблених матеріалів / Фото yankodesign

Методи сталої енергетики, такі як використання сонячних панелей, пасивне затінення та обігрів за допомогою тепла, яке йде від полірованих бетонних плит підлоги, дозволяють проєкту позиціюватися як екологічно чисте туристичне житло з видом на Австралію.

Фасад екологічно сталого дому з перероблених матеріалів / Фото yankodesign

Стіни та стеля всередині дому покриті дерев'яними панелями, які створюють в Gawthorne Hut затишну атмосферу.

Фасад екологічно сталого дому з перероблених матеріалів / Фото yankodesign

Попри площу 40 квадратних метрів тут поміщається усе необхідне для життя. Відкрите планування простягається усім домом, за винятком санвузла. У інтер'єрі домінують перероблені матеріали. Наприклад, узголів'я двоспального ліжка виготовлено з переробленої цегли, яка залишилася від попередньої будівлі на цій ділянці.

Інтер'єр екологічно сталого дому з перероблених матеріалів / Фото yankodesign

Інтер'єр екологічно сталого дому з перероблених матеріалів / Фото yankodesign

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Інтер'єр екологічно сталого дому з перероблених матеріалів / Фото yankodesign