Стіни – це те, що привертає увагу, коли ви входите в приміщення. І саме їх зовнішній вигляд вплине на те, як сприйматимуть ваш дім інші. На щастя, дизайнери інтер'єрів мають один секрет, який допоможе вам вивести стіни свого дому на новий рівень.

Дзеркала – один з найцікавіших елементів. Їх правильне використання має чимало переваг. Зібрали кілька тих, які ви могли не врахувати при оформленні свого дому.

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Прикраса, непідвладна часу

4 причини використати дзеркала для декору кімнат / Фото unsplash

Час, який впливає на фарбу та створює дефекти на меблях, практично не впливає на дзеркальні покриття. З огляду на цей параметр, дзеркало – найкраще рішення для вашого дизайну.

Розміщення правильних дзеркал у правильному місці допоможе прикрасити стіни вашого будинку та не хвилюватися, що їм загрожує пошкодження або швидкий вихід з трендів. Зараз ви можете знайти різні варіанти дзеркал, які відповідатимуть вашим естетичним побажанням. Крім того, це один із небагатьох видів декору, який ідеально працює в будь-якому стилі.

Освітлення приміщення

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4 причини використати дзеркала для декору кімнат / Фото unsplash

Природне світло – один з найважливіших параметрів в домі. Й така проста річ, як дзеркало здатна позитивно вплинути на його кількість. Розміщення дзеркал перед вікном здатне забезпечити оптичний і декоративний ефект, за допомогою якого ви зможете збільшити освітленість кімнати.

Дзеркало – найкращий спосіб попрацювати з глибиною кімнати

4 причини використати дзеркала для декору кімнат / Фото unsplash

Вітальня, коридор та навіть спальня можуть виглядати зовсім інакше, якщо обладнати їх дзеркалами. Їх розміщення в шафах допомагає покращити глибину, що ідеально підходить для невеликих кімнат. До речі, якщо розмістити дзеркала один навпроти іншого, вони дублюватимуть зображення, що створить цікаву гру перспектив.

Можливість додати елегантності та індивідуальності

4 причини використати дзеркала для декору кімнат / Фото unsplash

Великоформатні дзеркала виглядають вишукано та елегантно, а рамки та різноманітні форми матеріалу здатні задати незвичний тон приміщенню чи підкреслити його історичне значення.

Між іншим, справа не тільки в тому, яке дзеркало поставити, але і в тому, як це зробити. Приміром, спробуйте розмістити дзеркало на підлозі, а не вішати його на стіну. Ця опція не тільки позбавить вас від необхідності свердлити отвори, але і дозволить вам в будь-який момент змінити їх розташування.