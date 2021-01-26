4 кімнати для Prada: дизайнер створив інтер'єр для модного показу

Архітектор Рем Колхас та студія AMO зробили інтер'єр для модного бренду Prada. Він призначений спеціально для показу чоловічої колекції осінь-зима 2021.

Джерело: Interior+Design

Проєкт із серії кімнат зробили спеціально для того, щоб відзначити дебют Міучча Прада та Рафа Сімонса у якості со-дизайнерів модного дому.

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Разом кімнати створюють умовно безкінечний простір / Фото Interior+Design

Дизайнери спроєктували 4 кімнати різної форми. До кожної з них веде квадратний дверний отвір.



Ці інтер'єри повинні стати абстрактним фоном для моделей / Фото Interior+Design

Кожна кімната оздоблена незвичними і яскравими матеріалами: смолою, штучним хутром, мармуром і тиньком. Однак усе це має стати тільки абстрактним фоном для головних героїв показу.

Анфілада кімнат утворює нескінченний замкнутий маршрут.



Одна із найбільш вражаючих кімнат у червоно-чорному кольорі / Фото Interior+Design

Перша прямокутна кімната має стіни, вкриті червоним хутром, та чорну полімерну підлогу.



Кругла кімната з блакитним хутром / Фото Interior+Design

У другому просторі, круглому, зробили білі мармурові стіни й блакитну підлогу зі штучного хутра. Хутро коливається, як вода, коли моделі проходять ним.



Кімната із темно-рожевим хутром / Фото Interior+Design

Третя кімната має стіни, вкриті темно-пурпуровим хутром, а на підлозі лежить блідо-зелений мармур.

Четверте, шестикутне приміщення оформили у пастельних рожевих відтінках.



Матеріали, з яких виготовили інтер'єр, згодом перероблять / Фото Interior+Design

Матеріали, що використали для оздоблення кімнат, символізують тактильність і чуттєвість. Згодом їх перепрофілюють і використають в майбутніх колекціях Prada, а після – передадуть в дар Meta, міланському проекту, що пропонує стійкі рішення з утилізації відходів.



Синє хутро на підлозі нагадує море / Фото Interior+Design

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