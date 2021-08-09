Щоб почуватися комфортно в місті, замовник прагнув облаштувати приватний комфортний простір, саме під свої потреби. Те, що він хотів, втілилося в цій квартирі площею всього 37 квадратних метрів. Невеличкий простір був повністю реконструйований командою бразильської фірми Studio AG.

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Замовник мріяв про позачасовий простір з чітко окресленими зонами



Функціональна відкрита кухня / Фото Ad Magazine

Щоб оптимально організувати простір і розширити його, співробітники Studio AG вирішили прибрати балкон, що дозволило отримати кілька додаткових квадратних метрів всередині. Вони також спроєктували більшу частину меблів і аксесуарів: диван, круглий пуф, лавку та подушку. Індивідуальний підхід до виготовлення функціональних та компактних речей допоміг зекономити площу.



Стільниця розділяє простір / Фото Ad Magazine

Архітектори зробили акцент на горизонтальності. Таке рішення допомогло розмістити уздовж стіни місця для сну та лавки.



Компактна спальня / Фото Ad Magazine

Мінімалізм і затишна атмосфера були досягнуто завдяки нейтральній палітрі, використанню деревини та сірої тканини.



Декор показує, що квартира належить студенту / Фото Ad Magazine