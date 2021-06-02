Три способи покращити свій робочий простір: дієві поради дизайнера

Правильно організоване робоче місце — запорука продуктивної та роботи. Часто, ми нехтуємо його чистотою та зовнішнім виглядом загалом. Як покращити його та отримувати ще більше задоволення від улюбленої роботи читайте у нашому матеріалі!

Якщо останнім часом вам не вистачає натхнення, то подумайте: можливо воно губиться серед лахміття на вашому робочому столі? Інколи нелегко впорядкувати робочий простір, особливо якщо приладдя для роботи не обмежуються ноутбуком і мишкою. Що допоможе впорядкувати ваш хаос розповіла дизайнерка Ангеліна Гладушевська.

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1. Приборкайте дроти

"Нескінченні чорні ліани" — проводи від гаджетів, які звисають з усіх боків стола можуть відволікати вашу увагу та впливати на вашу нервову систему, якщо ви перфекціоніст. Вистачить це терпіти! Меблярі та дизайнери вже подумали за вас. Можна купити стіл зі спеціальним отвором, через котрий проводи будуть іти прямо до вашого пристрою. Також можна докупити спеціальний органайзер, прикріпити продовжувач під столом і він не буде заважати вам. А є зовсім бюджетні лайфхаки: всі проводи можна скріпити затискачем (з яким часто їх продають або навіть скріпляють верхівку упаковування хліба). Це звичайно не інноваційний дизайн, але ви отримаєте один "товстий канат" замість сотні неприборканих.

Органайзер для різноманітних кабелів / Інстаграм Ангеліни Гладушевської

Пристрій з подовжувачем для кабелів. Зручно та стильно! / Інстаграм Ангеліни Гладушевської

Простий та ефективний спосіб / Інстаграм Ангеліни Гладушевської

2. Купіть білий стіл

На ньому видно навіть маленький шар пилу, АЛЕ нехай воно вам ріже око, ви захочете прибирати регулярно. Це простіше ніж робити прибирання раз на місяць. Або рік. До того ж робочі столи, мишки, клавіатури потребують дезінфекції. Ми постійно турбуємося про гігієну очевидно брудних предметів як унітази, смітники. Проте забуваємо про те, до чого торкаємося постійно і збираємо там в п'ять разів більше мікробів. А посірілий від пилу білий стіл нагадає вам його помити.

Білий стіл – завжди вдала ідея / Інстаграм Ангеліни Гладушевської

3. Аксесуари для зберігання

Ви здивуєтесь, яке різноманіття органайзерів зараз можна купити. Спеціальні окремі ящики з пластику чи дерева, також можна докупити органайзер у шухляду, який створить окреме місце для кожної ручки. Очі розбігаються. АЛЕ не захоплюйтесь, можна витратити сотні гривень, а потім збирати пил не тільки на столі, але і на органайзерах. Виділіть час і подумайте, які гаджети, аксесуари та канцелярія для вас життєво необхідні. Через день подивіться на цей список і викреслите ще раз зайве. Уявіть, що ви збираєтесь працювати на безлюдному острові й вам дозволили обрати лише п'ять найважливіших речей, от для цих речей купіть красиві органайзери, все інше приберіть якомога далі у шухляди.

Панель зі спеціальними отворами для різних органайзерів / Інстаграм Ангеліни Гладушевської

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Зручно та красиво. Експериментуйте із наповненням та кольорами! / Інстаграм Ангеліни Гладушевської

Така організація простору шухляди економить час / Інстаграм Ангеліни Гладушевської