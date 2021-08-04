Однак дизайнери інтер'єрів та декораторів знають, які помилки найчастіше призводять до візуального зменшення вашого дому. Ознайомтеся зі цим списком та подивіться новим поглядом на те, що вас оточує.

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Люди, які працюють у сфері нерухомості стверджують, що клієнти можуть максимізувати свій простір, якщо звернуть увагу на організацію одягу, порядок на столі та розмір дивану.

Непродумані місця для зберігання одягу



Продумайте місця для зберігання одягу / Фото Pexels

Одяг володіє надзвичайною здатністю псувати навіть найкраще організовані простори. Попри всі зусилля та різноманітність просторів для зберігання, деякі елементи гардеробу постійно "валяються" не на своєму місці.

Що це означає? Насамперед ви не продумали зручної системи зберігання, яка підходить саме під ваші потреби, тобто купили готову шафу без достатньої кількості секцій або ж обрали варіант замало місця для всіх ваших речей. Ще одна неприємність – місце для зберігання одягу виявилося незручним і вам лінь постійно відкривати дверцята чи висувати ящик, щоб скласти туди одяг.

Якщо ви помітили, що на меблях часто накопичуються куртки або піджаки – спробуйте купити пересувну відкриту вішалку для одягу. Можливо, проблему вирішать функціональні плечики: замість того, щоб акуратно складати штани чи футболки – тримайте їх в підвішаному стані. Якщо проблема в білизні, шкарпетках чи аксесуарах, розмістіть під ліжком додаткові кошики для їх зберігання.

Безлад на журнальних столиках



Журнальний столик вимагає регулярного прибирання / Фото Pexels

Журнальні столики майже завжди роблять невелику вітальню більш тісною, а їх поверхні постійно накопичують безлад: від газет до показників лічильника. Так, ви можете відразу викидати ці речі, але зізнаймося, що більшість із нас зберігають такі дрібниці аж до генерального прибирання.

Під час одного з таких спробуйте відмовитися від більшості речей, які ви не використовуєте, а ті, які залишилися – помістіть в спеціально облаштоване місце, щоб звільнити журнальний столик від непотребу.

Неправильно підібрані дивани

Великі речі, наприклад диван чи телевізор, не підходять маленьким кімнатам. Неправильно підібраний розмір "вкраде" площу та візуально перенавантажить приміщення.

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Щоб зекономити площу – обирайте кутові дивани. Моделі, оснащені широкими підлокітники, можуть стати рішенням 2 в 1, позбавляючи вас потреби купувати додатковий столик для зберігання дрібниць.