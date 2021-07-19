3 критерії, які варто врахувати при виборі кондиціонера: відео

Поки Український гідрометеорологічний центр продовжує фіксувати температурні рекорди, а стовпчик термометра вперто тримається на позначці 30°C, українці шукають дієві методи боротьби зі спекою. І перше, що допомагає підтримати оптимальну температуру в домі чи офісі – кондиціонер.

Сьогодні ми розглянемо головні властивості кондиціонерів та розповімо, за якими критеріями варто обирати пристрій, щоб не шкодувати про покупку в процесі експлуатації. Допоможуть нам із цим завданням експерти.

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Критерії, за якими варто вибирати кондиціонер

Згідно з порадами експертів, при виборі кондиціонера варто звернути увагу на 3 аспекти:

дизайн;

високотехнологічність;

енергоефективність.

Детальніше про те, що означає кожен із цих пунктів – далі.

Основні критерії при виборі кондиціонера – Відео 24 канал