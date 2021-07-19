Сьогодні ми розглянемо головні властивості кондиціонерів та розповімо, за якими критеріями варто обирати пристрій, щоб не шкодувати про покупку в процесі експлуатації. Допоможуть нам із цим завданням експерти.
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Критерії, за якими варто вибирати кондиціонер
Згідно з порадами експертів, при виборі кондиціонера варто звернути увагу на 3 аспекти:
- дизайн;
- високотехнологічність;
- енергоефективність.
Детальніше про те, що означає кожен із цих пунктів – далі.
Основні критерії при виборі кондиціонера – Відео 24 канал
Стильний зовнішній вигляд
Кондиціонер повинен відповідати стилю приміщення / Фото Daikin
Головне призначення кондиціонера – дарувати комфорт, створюючи затишну і здорову атмосферу у приміщенні. Утім через людський фактор, перше, на що ми звертаємо увагу під час купівлі техніки – її зовнішній вигляд.
Daikin пропонує лінійку Stylish, особливістю якої є стриманий дизайн внутрішніх блоків. Кондиціонер випускається в 4 кольорових рішеннях і, що важливо, в компактних розмірах.
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Кондиціонери Daikin рівномірно розподіляють температуру по всій кімнаті / Фото 24 канал
Для створення комфортного клімату, Daikin використовує інтелектуальний тепловий датчик, який ділить поверхню приміщення на 64 квадрати, ретельно вимірюючи температуру кожного із них. Отримавши актуальні дані, кондиціонер рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, після чого переходить у потоковий режим та спрямовує тепле або прохолодне повітря у відповідні зони.
Забезпечити максимальний комфорт допомагає й ефект "Коанда". Спеціально розроблені жалюзі створюють різні варіанти повітряного потоку залежно від того, чи працює кондиціонер у режимі охолодження або нагрівання. Це дає змогу краще розподілити температуру по всьому приміщенню.
Ще одне інноваційне рішення, впроваджене компанією Daikin, – система фільтрації Flash Streamer. Завдяки електронам, які вступають в хімічну реакцію з дрібними частинками в повітрі, алергени, пилок, грибки та неприємні запахи швидко розщеплюються, забезпечуючи здорову атмосферу приміщення.
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Енергоефективний холодоагент R-32
Лінійка Daikin Stylish / Фото 24 канал
Холодоагент – речовина, яка циркулює між внутрішнім та зовнішнім блоками, і служить засобом передачі тепла. У своїх системах кондиціювання Daikin використовує холодоагент R-32 власної розробки. Він – енергоефективний і менш шкідливий для довкілля.
Говорячи про енергоефективність, варто згадати про інвертор, який запобігає марній роботі кондиціонера завдяки ефективному управлінню швидкістю двигуна. Це знижує споживання енергії в режимі очікування приблизно на 80%.
Вибирайте кондиціонер, згідно з перерахованими критеріями, щоб відчути, що таке по-справжньому комфортний мікроклімат.