3 інтер'єри майбутнього для тих, хто любить яскраві кольори та експерименти
Джерело:Home-designing
Допоки більшість студій опирається на мінімалізм і нейтральні тони, в тренди стрімко вриваються яскраві палітри, абстракції та нестандартні форми. Це допомагає власникам квартир проявити індивідуальність, а дизайнерам – розкрити творчий потенціал.
На цих візуалізаціях використано поєднання протилежних кольорів та різноманітних текстур, гра зі світлом та асиметричні предмети. Пропонуємо ознайомитися з 3 проєктами, які розкажуть більше про тенденції майбутнього.
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Бузковий дім з тераццо
Цей унікальний іспанський будинок площею 300 квадратних метрів натхненний пейзажами Лансароте та яскравими кольорами Ібіци. Бузкові стіни, фіолетові диван і пуфи надають простору енергійності, тоді як глянцеві сині акценти та тераццо збагачують загальну схему.
Фото квартири з бузковим інтер'єром
Інтер'єр з ніжними переливами кольорів
Однокімнатна квартира площею 52 квадрати зонована за допомогою різноманітних яскравих тонів, з'єднаних в одне ціле завдяки грамотно підібраному декору.
Фото квартири з ніжним переливом
Поєднання зеленого та червоного
Скульптурні сходи стали основним акцентом навколо якого вибудовувався інтер'єр відкритого простору. В інтер'єрі домінує 3 кольори, кожен з яких працює в зоні кухні, вітальні та їдальні.
Фото контрастного інтер'єру