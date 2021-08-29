На цих візуалізаціях використано поєднання протилежних кольорів та різноманітних текстур, гра зі світлом та асиметричні предмети. Пропонуємо ознайомитися з 3 проєктами, які розкажуть більше про тенденції майбутнього.

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Бузковий дім з тераццо

Меблі підкреслюють футуризм інтер'єру / Фото Home-designing

Цей унікальний іспанський будинок площею 300 квадратних метрів натхненний пейзажами Лансароте та яскравими кольорами Ібіци. Бузкові стіни, фіолетові диван і пуфи надають простору енергійності, тоді як глянцеві сині акценти та тераццо збагачують загальну схему.

Фото квартири з бузковим інтер'єром

Інтер'єр з ніжними переливами кольорів

У квартирі використано світло, яке підкреслює загальну концепцію приміщення / Фото Home-designing

Однокімнатна квартира площею 52 квадрати зонована за допомогою різноманітних яскравих тонів, з'єднаних в одне ціле завдяки грамотно підібраному декору.

Фото квартири з ніжним переливом

Поєднання зеленого та червоного

Сучасна сходова спіраль проходить усіма рівнями будинку, створюючи яскраво-червоний акцент / Фото Home-designing

Скульптурні сходи стали основним акцентом навколо якого вибудовувався інтер'єр відкритого простору. В інтер'єрі домінує 3 кольори, кожен з яких працює в зоні кухні, вітальні та їдальні.

Фото контрастного інтер'єру