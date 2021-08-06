25 метрів та 300 тонн сталі: архітектурна студія BIG показала перші фото оглядової вежі в Данії

Структура оглядової вежі відтворює структуру ДНК. Щоб піднятися, туристам доведеться пройти 146 сходин, щоб спуститися – 131. Два окремих прогони допоможуть правильно налаштувати рух. В ядрі конструкції приховано невеликий ліфт.

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Це і скульптура, і оглядова вежа. Вона повільно розширюється, щоб наприкінці створити місце для всіх охочих помилуватися унікальним видом національного парку Данії.



Вежа Marsk, яка недавно відкрилася в Данії / Фото Dezeen



Щоб дістатися на оглядовий майданчик доведеться подолати 146 сходин вгору / Фото Dezeen



Вежа Marsk, яка недавно відкрилася в Данії / Фото Dezeen

Для виготовлення вежі знадобилося 300 тонн сталі. Конструкція стоїть на цоколі, зведеному з 250 тонн бетону.



Зроблена з кортенівської сталі, вежа майже повністю складається зі сходинок / Фото Dezeen



Зроблена з кортенівської сталі, вежа майже повністю складається зі сходинок / Фото Dezeen



Вид на вежу з сусіднього ресторану Marsk Camp / Фото Dezeen

Данська студія BIG, очолена архітектором Б'ярке Інгельсом, є однією з найвідоміших архітектурних студій у світі. Інші спіральні будівлі, спроєктовані фірмою, включають художню галерею Twist в Норвегії та хмарочос Spiral в Нью-Йорку.