210 пляшок кока-коли й шкура зебри: як виглядає київська квартира в стилі поп-арт – фото
У Києві створили квартиру, що нагадує картинку із модного журналу 60-х. Це десятиліття недарма називають божевільним: яскраві кольори, несподівані інтер'єрні рішення, вражаючі текстури – усе це продемонстровано в дизайні помешкання.
Дизайн розробила українська студія Bar & Club Design, розповідає Archidea.
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Картина стала ключовим елементом в інтер'єрі / Фото Archidea
Відправною точкою для створення дизайну стала… картина Енді Воргола "210 пляшок кока-коли". Власник неодмінно захотів мати таку вдома. Копія твору тепер висить у центральній кімнаті.
Окрім картини, тут є багато незвичайних деталей: 3D-панелі на стінах, пластикові крісла-кулі, килим, що імітує шкуру зебри тощо.
Пластикова перегородка підсвічується і змінює кольори / Фото Archidea
Господар квартири, він же власник студії Bar & Club Design, обожнює стиль поп-арт, популярний у 60-ті роки.
Він власноруч розробив весь інтер'єр. Це тривало місяць, а ще чотири місяці в приміщенні робили ремонт.
Культові меблі тієї епохи / Фото Archidea
Крісла-кулі (Bubble Chairs) були створені в середині ХХ століття фінським дизайнером Ееро Аарніо. Ці меблі стали, без перебільшення, символом епохи.
Білі лаковані поверхні також відбивають тенденції 60-х. У біле пофарбовані кухня, робочі поверхні, підлога.
Білий колір в інтер'єрі підкреслює атмосферу 60-х / Фото Archidea
Квартира була перепланована, зокрема, демонтували двері між вітальнею та спальнею. Однак отвір замуровувати не стали – натомість закрили його панеллю з напівпрозорого пластику.
Туди вмонтували лампи, і тепер вона служить велетенським світильником, що змінює кольори.
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Ліжко має унікальний авторський дизайн / Фото Archidea
Диван створили на замовлення за проєктом власника квартири.
Дивовижний дизайн ліжка у спальні також придумав Аркадій, господар. Ліжко підсвічується знизу і складається враження, що воно літає у повітрі.
Стіни у ванній кімнаті оздоблені бетоном / Фото Archidea
Дзеркало у ванній також створив власник квартири. Інтенсивність освітлення можна регулювати.
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