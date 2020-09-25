У Києві створили квартиру, що нагадує картинку із модного журналу 60-х. Це десятиліття недарма називають божевільним: яскраві кольори, несподівані інтер'єрні рішення, вражаючі текстури – усе це продемонстровано в дизайні помешкання.

Дизайн розробила українська студія Bar & Club Design, розповідає Archidea.

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Картина стала ключовим елементом в інтер'єрі / Фото Archidea

Відправною точкою для створення дизайну стала… картина Енді Воргола "210 пляшок кока-коли". Власник неодмінно захотів мати таку вдома. Копія твору тепер висить у центральній кімнаті.

Окрім картини, тут є багато незвичайних деталей: 3D-панелі на стінах, пластикові крісла-кулі, килим, що імітує шкуру зебри тощо.



Пластикова перегородка підсвічується і змінює кольори / Фото Archidea

Господар квартири, він же власник студії Bar & Club Design, обожнює стиль поп-арт, популярний у 60-ті роки.

Він власноруч розробив весь інтер'єр. Це тривало місяць, а ще чотири місяці в приміщенні робили ремонт.



Культові меблі тієї епохи / Фото Archidea

Крісла-кулі (Bubble Chairs) були створені в середині ХХ століття фінським дизайнером Ееро Аарніо. Ці меблі стали, без перебільшення, символом епохи.

Білі лаковані поверхні також відбивають тенденції 60-х. У біле пофарбовані кухня, робочі поверхні, підлога.



Білий колір в інтер'єрі підкреслює атмосферу 60-х / Фото Archidea

Квартира була перепланована, зокрема, демонтували двері між вітальнею та спальнею. Однак отвір замуровувати не стали – натомість закрили його панеллю з напівпрозорого пластику.

Туди вмонтували лампи, і тепер вона служить велетенським світильником, що змінює кольори.

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Ліжко має унікальний авторський дизайн / Фото Archidea

Диван створили на замовлення за проєктом власника квартири.

Дивовижний дизайн ліжка у спальні також придумав Аркадій, господар. Ліжко підсвічується знизу і складається враження, що воно літає у повітрі.



Стіни у ванній кімнаті оздоблені бетоном / Фото Archidea

Дзеркало у ванній також створив власник квартири. Інтенсивність освітлення можна регулювати.

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