20 яскравих будинків з усього світу: фото, які змусять замислитися про фарбування фасаду

Правильний вибір кольорів для фасаду, має великий вплив на цінність вашого будинку. Він може вказувати на географічний регіон або час зведення споруди.

Фарбування зовнішньої частини будинку коштує дорожче та займає більше часу, у порівнянні з оновленням інтер'єру. Тому важливо відразу визначитися зі стилістикою та правильно підібрати колір.

Цікаво Продуманість до деталей: чому варто звернути увагу на дизайнерські кондиціонери Daikin Stylish

Зібрали 20 найкрасивіших екстер’єрів будинків – від нейтральних до насичених кольорів. Все для того, щоб ви отримали дозу натхнення та спробували поекспериментувати з фасадом власного дому.

Котедж 17-го століття, Швеція



Котедж 17-го століття, Швеція / Фото Luxproductions

Пофарбований у червоний фасад, вдало контрастує зі зеленим садом.

Насичений синій будинок, Марокко



Насичений синій будинок, Марокко / Фото Elle decor

Королівський синій відтінок створює відчуття, що ви заходите в палац, а не у помешкання звичайної сім'ї.

Серферський будиночок, Каліфорнія



Серферський будиночок, Каліфорнія / Фото Elle decor

Для пляжного будинку на морську тематику, використано синьо-білі смуги, які доповнюються прекрасним видом на океан.

Смугасті будинки в Португалії



Смугасті будинки в Португалії / Фото Elle decor

Пляжі на західному узбережжі Португалії відомі своїми смугастими будинками. Кожен з них – це унікальний принт, але в комплексі вони створюють цілісну композицію.

Кораловий будинок, Марокко



Кораловий будинок, Марокко​ / Фото Elle decor

Південна архітектура особливо стильно виглядає в приглушених тонах. Завдяки променям сонця, нюдовий, тілесний чи кораловий набувають особливо стильного зовнішнього вигляду.

Сіро-білий будинок в Індії



Сіро-білий будинок в Індії​ / Фото Elle decor

Класичний білий у поєднанні зі сірими деталями для оздоблення вікон, балкону та колон, роблять цей будинок еталоном стриманості.

Блакитний будинок, ПАР



Блакитний будинок, ПАР / Фото Elle decor

Синьо-жовта схема виділяє цей дім художника з-поміж інших будинків, розташованих на околиці Кейптауна.

Барвистий квартал, Італія



Барвистий квартал, Італія / Фото Elle decor

Навіть хаотичне різномаїття кольорів може виглядати стильно, якщо використовувати однаково насичені фарби.

Блідо-рожевий фасад, Італія



Блідо-рожевий фасад, Італія / Фото Elle decor

Блідо-рожевий фасад цього дому виглядає особливо стильно в поєднанні зі смарагдово-зеленими вхідними дверима.

Матовий чорний будинок, Колумбія



Матовий чорний будинок, Колумбія / Фото Elle decor

Будинок в горах Колумбії, який належать художниці і фотографині Аніті Калеро, відрізняється матовим чорним фасадом.

Веселка у Вашингтоні



Яскраві будинки у Вашингтоні / Фото Elle decor

Барвистий спектр будинків у Вашингтоні прикрашає цілий квартал та приваблює туристів зі всього світу.

Тілесний фасад в Італії



Тілесний фасад в Італії / Фото Elle decor

Навіть без дивовижного виду на Колізей ця тераса була б приголомшливою. Зовнішні стіни рум’яного кольору римського пентхауса, відповідають теракотовій плитці. Ефект посилений теплим італійським сонцем.

Насичений жовтий у Флориді



Насичений жовтий будинок у Флориді / Фото Elle decor

Сонячний жовтий – хороше рішення для дому, де ви проводитимете відпустки.

Яскраво-рожевий дім у В'єтнамі



Яскраво-рожевий дім / Фото Elle decor

Рожевий фасад дому можна вважати вдалим, якщо поєднати його з темними колонами та світлими вставками.

Будинки на річці Нідельва, Норвегія



Будинки на Нідельві, Норвегія / Фото Elle decor

Різноманітні кольори цих будиночків на воді доповнюють ландшафти Норвегії.

Синій з нотками рожевого, Марокко



Синій дім з нотками рожевого / Фото Elle decor

Резиденція, пофарбована в яскравий блакитний відтінок, виділяється серед масиву чагарників і дерев.

Дерев'яні різноколірні будинки в Норвегії



Дерев'яні різноколірні будинки в Норвегії / Фото Elle decor

Щоб виділити будинки на тлі засніжених гір, жителі використали для них яскраві кольори: від синього до червоного.

Глянцевий чорний фасад, Нью-Йорк



Глянцевий чорний фасад, Нью-Йорк / Фото Elle decor

Натхненна скандинавським стилем, дизайнерка Шейла Бриджес, використала для свого дому темне дерево та глянцеве темне покриття.

Пісочний дім, Каліфорнія



Пісочний дім, Каліфорнія / Фото Elle decor

Фасад цього будинку в середземноморському стилі, пофарбований у пісочний колір, справляє враження привітного та сонячного місця.

Класичний сірий, Нью-Йорк



Класичний сірий, Нью-Йорк / Фото Elle decor

Нейтральні тони з легкістю витримують випробування часом.