Фарбування зовнішньої частини будинку коштує дорожче та займає більше часу, у порівнянні з оновленням інтер'єру. Тому важливо відразу визначитися зі стилістикою та правильно підібрати колір.

Цікаво Продуманість до деталей: чому варто звернути увагу на дизайнерські кондиціонери Daikin Stylish

Зібрали 20 найкрасивіших екстер’єрів будинків – від нейтральних до насичених кольорів. Все для того, щоб ви отримали дозу натхнення та спробували поекспериментувати з фасадом власного дому.

Котедж 17-го століття, Швеція



Котедж 17-го століття, Швеція / Фото Luxproductions

Пофарбований у червоний фасад, вдало контрастує зі зеленим садом.

Насичений синій будинок, Марокко



Насичений синій будинок, Марокко / Фото Elle decor

Королівський синій відтінок створює відчуття, що ви заходите в палац, а не у помешкання звичайної сім'ї.

Серферський будиночок, Каліфорнія



Серферський будиночок, Каліфорнія / Фото Elle decor

Для пляжного будинку на морську тематику, використано синьо-білі смуги, які доповнюються прекрасним видом на океан.

Смугасті будинки в Португалії



Смугасті будинки в Португалії / Фото Elle decor

Пляжі на західному узбережжі Португалії відомі своїми смугастими будинками. Кожен з них – це унікальний принт, але в комплексі вони створюють цілісну композицію.

Кораловий будинок, Марокко



Кораловий будинок, Марокко​ / Фото Elle decor

Південна архітектура особливо стильно виглядає в приглушених тонах. Завдяки променям сонця, нюдовий, тілесний чи кораловий набувають особливо стильного зовнішнього вигляду.

Сіро-білий будинок в Індії



Сіро-білий будинок в Індії​ / Фото Elle decor

Класичний білий у поєднанні зі сірими деталями для оздоблення вікон, балкону та колон, роблять цей будинок еталоном стриманості.

Блакитний будинок, ПАР



Блакитний будинок, ПАР / Фото Elle decor

Синьо-жовта схема виділяє цей дім художника з-поміж інших будинків, розташованих на околиці Кейптауна.

Барвистий квартал, Італія



Барвистий квартал, Італія / Фото Elle decor

Навіть хаотичне різномаїття кольорів може виглядати стильно, якщо використовувати однаково насичені фарби.

Блідо-рожевий фасад, Італія



Блідо-рожевий фасад, Італія / Фото Elle decor

Блідо-рожевий фасад цього дому виглядає особливо стильно в поєднанні зі смарагдово-зеленими вхідними дверима.

Матовий чорний будинок, Колумбія



Матовий чорний будинок, Колумбія / Фото Elle decor

Будинок в горах Колумбії, який належать художниці і фотографині Аніті Калеро, відрізняється матовим чорним фасадом.

Веселка у Вашингтоні



Яскраві будинки у Вашингтоні / Фото Elle decor

Барвистий спектр будинків у Вашингтоні прикрашає цілий квартал та приваблює туристів зі всього світу.

Тілесний фасад в Італії



Тілесний фасад в Італії / Фото Elle decor

Навіть без дивовижного виду на Колізей ця тераса була б приголомшливою. Зовнішні стіни рум’яного кольору римського пентхауса, відповідають теракотовій плитці. Ефект посилений теплим італійським сонцем.

Насичений жовтий у Флориді



Насичений жовтий будинок у Флориді / Фото Elle decor

Сонячний жовтий – хороше рішення для дому, де ви проводитимете відпустки.

Яскраво-рожевий дім у В'єтнамі



Яскраво-рожевий дім / Фото Elle decor

Рожевий фасад дому можна вважати вдалим, якщо поєднати його з темними колонами та світлими вставками.

Будинки на річці Нідельва, Норвегія



Будинки на Нідельві, Норвегія / Фото Elle decor

Різноманітні кольори цих будиночків на воді доповнюють ландшафти Норвегії.

Синій з нотками рожевого, Марокко



Синій дім з нотками рожевого / Фото Elle decor

Резиденція, пофарбована в яскравий блакитний відтінок, виділяється серед масиву чагарників і дерев.

Дерев'яні різноколірні будинки в Норвегії



Дерев'яні різноколірні будинки в Норвегії / Фото Elle decor

Щоб виділити будинки на тлі засніжених гір, жителі використали для них яскраві кольори: від синього до червоного.

Глянцевий чорний фасад, Нью-Йорк



Глянцевий чорний фасад, Нью-Йорк / Фото Elle decor

Натхненна скандинавським стилем, дизайнерка Шейла Бриджес, використала для свого дому темне дерево та глянцеве темне покриття.

Пісочний дім, Каліфорнія



Пісочний дім, Каліфорнія / Фото Elle decor

Фасад цього будинку в середземноморському стилі, пофарбований у пісочний колір, справляє враження привітного та сонячного місця.

Класичний сірий, Нью-Йорк



Класичний сірий, Нью-Йорк / Фото Elle decor

Нейтральні тони з легкістю витримують випробування часом.