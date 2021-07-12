Фарбування зовнішньої частини будинку коштує дорожче та займає більше часу, у порівнянні з оновленням інтер'єру. Тому важливо відразу визначитися зі стилістикою та правильно підібрати колір.
Цікаво Продуманість до деталей: чому варто звернути увагу на дизайнерські кондиціонери Daikin Stylish
Зібрали 20 найкрасивіших екстер’єрів будинків – від нейтральних до насичених кольорів. Все для того, щоб ви отримали дозу натхнення та спробували поекспериментувати з фасадом власного дому.
Котедж 17-го століття, Швеція
Котедж 17-го століття, Швеція / Фото Luxproductions
Пофарбований у червоний фасад, вдало контрастує зі зеленим садом.
Насичений синій будинок, Марокко
Насичений синій будинок, Марокко / Фото Elle decor
Королівський синій відтінок створює відчуття, що ви заходите в палац, а не у помешкання звичайної сім'ї.
Серферський будиночок, Каліфорнія
Серферський будиночок, Каліфорнія / Фото Elle decor
Для пляжного будинку на морську тематику, використано синьо-білі смуги, які доповнюються прекрасним видом на океан.
Смугасті будинки в Португалії
Смугасті будинки в Португалії / Фото Elle decor
Пляжі на західному узбережжі Португалії відомі своїми смугастими будинками. Кожен з них – це унікальний принт, але в комплексі вони створюють цілісну композицію.
Кораловий будинок, Марокко
Кораловий будинок, Марокко / Фото Elle decor
Південна архітектура особливо стильно виглядає в приглушених тонах. Завдяки променям сонця, нюдовий, тілесний чи кораловий набувають особливо стильного зовнішнього вигляду.
Сіро-білий будинок в Індії
Сіро-білий будинок в Індії / Фото Elle decor
Класичний білий у поєднанні зі сірими деталями для оздоблення вікон, балкону та колон, роблять цей будинок еталоном стриманості.
Блакитний будинок, ПАР
Блакитний будинок, ПАР / Фото Elle decor
Синьо-жовта схема виділяє цей дім художника з-поміж інших будинків, розташованих на околиці Кейптауна.
Барвистий квартал, Італія
Барвистий квартал, Італія / Фото Elle decor
Навіть хаотичне різномаїття кольорів може виглядати стильно, якщо використовувати однаково насичені фарби.
Блідо-рожевий фасад, Італія
Блідо-рожевий фасад, Італія / Фото Elle decor
Блідо-рожевий фасад цього дому виглядає особливо стильно в поєднанні зі смарагдово-зеленими вхідними дверима.
Матовий чорний будинок, Колумбія
Матовий чорний будинок, Колумбія / Фото Elle decor
Будинок в горах Колумбії, який належать художниці і фотографині Аніті Калеро, відрізняється матовим чорним фасадом.
Веселка у Вашингтоні
Яскраві будинки у Вашингтоні / Фото Elle decor
Барвистий спектр будинків у Вашингтоні прикрашає цілий квартал та приваблює туристів зі всього світу.
Тілесний фасад в Італії
Тілесний фасад в Італії / Фото Elle decor
Навіть без дивовижного виду на Колізей ця тераса була б приголомшливою. Зовнішні стіни рум’яного кольору римського пентхауса, відповідають теракотовій плитці. Ефект посилений теплим італійським сонцем.
Насичений жовтий у Флориді
Насичений жовтий будинок у Флориді / Фото Elle decor
Сонячний жовтий – хороше рішення для дому, де ви проводитимете відпустки.
Яскраво-рожевий дім у В'єтнамі
Яскраво-рожевий дім / Фото Elle decor
Рожевий фасад дому можна вважати вдалим, якщо поєднати його з темними колонами та світлими вставками.
Будинки на річці Нідельва, Норвегія
Будинки на Нідельві, Норвегія / Фото Elle decor
Різноманітні кольори цих будиночків на воді доповнюють ландшафти Норвегії.
Синій з нотками рожевого, Марокко
Синій дім з нотками рожевого / Фото Elle decor
Резиденція, пофарбована в яскравий блакитний відтінок, виділяється серед масиву чагарників і дерев.
Дерев'яні різноколірні будинки в Норвегії
Дерев'яні різноколірні будинки в Норвегії / Фото Elle decor
Щоб виділити будинки на тлі засніжених гір, жителі використали для них яскраві кольори: від синього до червоного.
Глянцевий чорний фасад, Нью-Йорк
Глянцевий чорний фасад, Нью-Йорк / Фото Elle decor
Натхненна скандинавським стилем, дизайнерка Шейла Бриджес, використала для свого дому темне дерево та глянцеве темне покриття.
Пісочний дім, Каліфорнія
Пісочний дім, Каліфорнія / Фото Elle decor
Фасад цього будинку в середземноморському стилі, пофарбований у пісочний колір, справляє враження привітного та сонячного місця.
Класичний сірий, Нью-Йорк
Класичний сірий, Нью-Йорк / Фото Elle decor
Нейтральні тони з легкістю витримують випробування часом.