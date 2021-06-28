Якщо ви цікавитеся дизайном інтер'єру, або готуєтеся до ремонту, то точно чули про ці тенденції. Білі та сірі кольори, лавки з дерева та двері купе стали центральною темою статтей про дизайн та архітектуру 2021 року. Проте провідні експерти впевнені, що вже скоро ці речі перекочують в категорію антитрендів.

Журналісти видання Insider запитали експертів про тренди дизайну, які невдовзі зникнуть з нашого поля зору. Серед найбільш неочікуваних відповідей – білі інтер'єри, відкриті стелажі та популярна в наші дні плитка терраццо. На що ще звернути увагу, щоб не шкодувати про здійснений ремонт через кілька років, – далі.

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Повністю білі інтер'єри



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Архітектор і дизайнер інтер'єрів Кобі Короп з Kobi Karp Architecture and Interior Design стверджує, що тренд на білі мінімалістичні приміщення абсолютно недоречний для більшості квартир:

Білі тканини, особливо біла шкіра, легко забруднюються. Цей стиль популярний в журналах, тому нас часто просять відтворити такий же дизайн, але зазвичай люди залишаються незадоволеними через надмірні витрати на чистку.

Замість цього Короп пропонує обрати насичено-синю або полиново-зелену тему, яка надасть дому прохолодну та чисту атмосферу, яка не потребує ретельного догляду.

Відкриті стелажі



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Дженніфер Вайсберг, дизайнерка інтер'єрів і власниця JLW Interiors, розповіла, що тенденція кухонь з відкритими полицями вдало виглядає лише на світлинах, зроблених відразу після ремонту. Насправді це одна з найбільш непрактичних речей, особливо, якщо ви не хочете щодня витрачати свій час на організацію посуду.

Якщо ви хочете трендову кухонну стінку, але не маєте бажання годинами складати тарілки, склянки та прибори, оберіть шафи зі світлого дерева без масивних ручок.

Накладні раковини



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Дизайнерка інтер'єрів Леслі Маркман-Стерн переконує, що такі раковини незручні в експлуатації. Їх важко мити, а сама конструкція не підходить для дітей, людей невисокого зросту та людей похилого віку. Пошук ручок та змішувачів для таких раковин теж стане проблемою.

Зловживання меблями середини минулого століття



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Меблі 1940-х – 1960-х років активно вертаються у широкий вжиток, але дизайнери вважають, що обтічні форми – тимчасовий тренд.

Через те, що меблі середини минулого століття використовуються занадто часто, це не додає інтер'єру ніякої свіжості, а виробники, які активно штампують цю продукцію, починають все частіше економити на матеріалах.

Фарбування меблі під старовину



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Дизайнер інтер'єрів Саллі Сорічеллі з Nestorations заявляє, що тенденція на відтворення старовинного предмета, за допомогою патини чи нанесення кракелюра, повністю вичерпана.

На жаль, більшість таких виробів виглядають дешево. Якщо ви хочете додати текстур, спробуйте придбати справжній антикварний предмет.

Дерев'яні лавиці



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Обідні лавки з дерева можуть доповнювати декор в сільському стилі. Однак така тенденція є абсолютно незручною.

Стіни різних кольорів



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Фарбування однієї стіни в акцентний колір є популярним способом оформлення інтер'єру, але деякі дизайнери прагнуть змінити цю тенденцію. Вони пропонують фарбувати всю кімнату в один колір та використовувати подушки, аксесуари та текстиль, щоб додати простору цікавих деталей.

Двері-купе між кімнатами



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Заміна традиційних міжкімнатних дверей на купе, вважається зручним рішенням, яке економить місце. Але, на жаль, вони не створюють ущільнення між стіною і дверима, через що ви не досягнете звукоізоляції, а у випадку з кухнею – проблемою стануть ти запахи, рознесені усією квартирою.

Шпунтована дошка



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Внутрішня обшивка шпунтованою дошкою занадто переоцінена. Сьогодні існує багато цікавіших дерев'яних матеріалів, які варто використовувати в будинках.

Терраццо



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Терраццо знаходиться в самому епіцентрі трендів, але дизайнери сходяться в небажанні використовувати його на великих площах. На їхню думку, терраццо перенавантажує простір та швидко набридне власникам дому.

Меблевий гарнітур



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Колін Хентдженс, архітектор і дизайнер інтер'єрів, переконаний, що набір меблів – це фінансова та дизайнерська помилка.

Вітальня, наповнена меблями з однаковими ніжками, кольорами та матеріалами, – це нудно. Виробники отримують вигоду від цієї тенденції, але ви можете заощадити гроші та знайти більше унікальних речей, якщо підбирати їх окремо.

Яскраві "сплески" кольору



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Яскраво-червоне крісло в білосніжній вітальні може видатися вам оригінальним методом оформлення простору, але цій тенденцій вже більше ніж 10 років. Невдовзі це стане неактуальним, тож не поспішайте з яскравими вставками.

"Живі стіни"



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

"Живі" або "зелені" стіни – це вертикальні стійки з рослинами, які створюють ефект ліани в житловому приміщенні. Але цей тренд подобається не всім дизайнерам.

За живими стінами важко доглядати, враховуючи їх розташування. Крім цього, вони можуть спровокувати появу цвілі, алергенів і небажаних комах, – розповідає Вайсберг.

Дизайнери протестують й проти використання штучних квітів в інтер'єрі.

Сірий інтер'єр



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Популярні кольори приходять і зникають, але сірий залишався трендовим протягом останніх кількох років. Попри це, повністю сірі інтер'єри здаються дизайнерам депресивними.

Якщо вам подобається нейтральна колірна палітра, додайте бежеві тони, щоб збалансувати суворість сірого.

Стільниця з плитки



15 трендів дизайну, які скоро зникнуть через свою непрактичність / Фото Pinterest

Покриття плиткою додасть поверхні додаткових цікавих текстур, але у середовищі з високою вологістю, воно стане розсадником бактерій та бруду.