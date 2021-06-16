Будинок розташований у місті Трнава, Словаччина. Загальна проща приміщення становить 119 метрів квадратних. Дизайн інтер'єру розробили Річард Кіло та Матей Гонч. Автори проєкту втілили ідею відкритого простору, що ділиться за допомогою скляних перегородок і штор.

Корисно 5 крутих рішень, які допоможуть перетворити звичайний інтер'єр в дизайнерський

Вітальня з роялем та яскравим килимом / Фото archdaily.com

Можливо, це трохи більше ніж нічого. Про простоту, геометрію, досвід простору, де меблі – це ніби сцена і символічне оповідання. Це про саму квартиру, людей, любов, довгі вечори, дискусії, їжу, дітей, почуття, про вас, – наголошують дизайнери.

Розмежування простору за допомогою скляної перегородки / Фото archdaily.com

Модульний диван може набувати різної форми / Фото archdaily.com

Площа квартири розділена за допомогою прозорих перегородок зі шторами, які дозволяють сприймати та насолоджуватися всією глибиною простору, але водночас забезпечують достатню інтимність за бажанням. У квартирі розташовані тільки найнеобхідніші меблі.

Зберігся паркет ялинкою від попередніх мешканців дому / Фото archdaily.com

Дизайнери намагалися створити атмосферну квартиру, а не робили акцент на чітке розділене планування. Вхід у квартиру – із приватного подвір'я, яке належить мешканцям будинку.

Санвузол теж схований за скляною перегородкою / Фото archdaily.com

При вході вас зустріне велика їдальня з кухнею, розташована на місці колишньої комори, яка трохи заходить у зону вітальні. У дитячу кімнату можна потрапити через старі двері, вбудовані в прозору перегородку.

Зона кухні та їдальні / Фото archdaily.com

Вхід у ванну кімнату – через прозору перегородку, далі можна потрапити до другого крила квартири, де розташована спальня, велика вітальня з роялем, внутрішнім садом, проєктором та духовкою.

Вхід до дитячої кімнати / Фото archdaily.com

Нам подобається просторова глибина, яку ми створили у квартирі. Нам подобається можливість бачити крізь більше. У частині квартири з вітальнею нам вдалося розкрити оригінальну дерев'яну балкову стелю, над якою також проходять сталеві арматури. Вийшов гнучкий та відкритий дім для молодої сім'ї у будинку, якому майже 120 років, – підсумовують дизайнери.

Обідній стіл, що повторює форму кімнати їдальні / Фото archdaily.com

Читайте також Із закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні

Простір максимально наповнений атмосферою легкості / Фото archdaily.com