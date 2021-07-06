Ці 12 тенденцій залишаються актуальним вже декілька сезонів. Звернувшися до будь-якого із перерахованих далі рішень, ви отримаєте красиву та стильну квартиру, дизайн якої тішитиме вас не один рік.

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Простір без стін



12 головних тенденцій домашнього декору / Фото Unsplash

Сьогодні традиційну стіну замінюють мобільні панелі, відкриті полиці для поділу кімнат, поліуретанові і дерев'яні панелі, скляні перегородки.

Темні акценти

Чорні предмети ідеально підходять для створення контрастних акцентів в приміщеннях, де переважають світлі тони.

Білий колір

Основна особливість білого кольору – в його вмінні очищувати будинки. Крім того, саме він візуально збільшує приміщення. Дизайнери інтер'єрів стверджують, що білий – це новий мінімалізм: ненав'язливий та стриманий, він сприяє єдності відкритих просторів.

Домашній кабінет



12 головних тенденцій домашнього декору / Фото Unsplash

Коли час в офісах скоротився, люди відчули, що їм бракує робочого простору вдома. Тому все більше клієнтів звертаються до дизайнерів з проханням створити домашні кабінети, які повністю відрізнятимуться від стилістики житлових приміщень.

Закруглений диван в інтер'єрі

У моду ввійшли округлі світлі меблі, а обтічні дивани, які однаково добре підходять для будь-яких приміщень, стали основним акцентом віталень.

Естетика середини минулого століття



​12 головних тенденцій домашнього декору / Фото Unsplash

Надихаючись естетикою 1980-х років, дизайнери інтер'єрів використовують напівкруглі дивани, мармурові сходи, а також величезні круглі ванни.

Баланс між технологією і людиною

Сьогоднішні виставки, присвячені дизайну, демонструють 3D-вікна, електрифіковані робочі столи та безліч розумних технологій й роботизованих пристроїв. Утім, все це – вдало поєднується в сучасних приміщеннях з ротангом, кованим залізом та керамікою.

Глиняний розчин і мікроцемент



​12 головних тенденцій домашнього декору / Фото Mahno

Ще один тренд 2021 року – пошук нових і стійких матеріалів. Сьогодні в інтер'єрах використовується глина, перероблені дерев'яні панелі та кераміка. Частина дизайнерів бачить в мікроцементі ідеальний матеріал для оформлення житлових приміщень, а не лише кухні й ванної кімнати.

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Гібридні спальні

Спальня – це особистий простір, який можна використовувати так, як вам заманеться. Облаштуйте туалетний столик, робочу зону чи куточок для занять спортом.

Екзотика та природа у квартирі

Після року, проведеного без подорожей, цілком нормально шукати почуття свободи у своєму будинку. Використання східних та північних стилів чи багато тропічних рослин – ще кілька трендів, які з нами надовго.

Коричневі та зелені відтінки



​12 головних тенденцій домашнього декору / Фото Unsplash

У моді природні кольори, натхненні природними ландшафтами, такі як зелень і охра: мох, теракота, пісок, шоколад, камінь і глина.

Ванні кімнати в нейтральних тонах

Після декількох років з ванними кімнатами в темних відтінках, нейтральні тони та натуральне дерево повертаються, щоб очистити простір.