110 квадратних метрів для 4-х сімей: як виглядає компактна пляжна резиденція в Чилі
Джерело:Domus
Пляжна резиденція El Gauchal House – це проєкт, розроблений для 4-х сімей. За своїм типом, вертикальна конструкція нагадує традиційний пляжний будиночок з дерева. При цьому будинок оснащений сучасними енергоощадними технологіями.
Будівля розрахована на комфортне проживання 14 осіб. Архітектори Івана Браво, Мартін Рохас і Джино Леон зібрали потреби усіх мешканців резиденції та інтерпретували їх, об'єднавши в компактну структуру.
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Резиденція займає площу 110 квадратних метрів. Конструкція зведена вертикально, що відрізняє її від більшості сусідніх будинків. З тераси, розташованій на даху, відкривається панорамний вид на пейзаж і море.
Отвори у фасаді створюють особливий зв'язок з природою Чилі. Розсувні масивні двері та хаотично розкидані вікна роблять будівлю сучасною та забезпечують усі кімнати достатньою кількістю природного світла.
Кожен із 3-х поверхів охоплює як загальні, так і приватні кімнати. Усі вони розбудовані навколо центрального прогону, що полегшує пересування рівнями.
Резиденція містить 4 спальні – по одній для кожної сім'ї. Усі вони ізольовані та розташовані в різних сторонах будинку.
Фасад виготовлений з дерева: сірого для внутрішніх приміщень і білого для зовнішнього облицювання.