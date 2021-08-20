Будівля розрахована на комфортне проживання 14 осіб. Архітектори Івана Браво, Мартін Рохас і Джино Леон зібрали потреби усіх мешканців резиденції та інтерпретували їх, об'єднавши в компактну структуру.
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Резиденція займає площу 110 квадратних метрів. Конструкція зведена вертикально, що відрізняє її від більшості сусідніх будинків. З тераси, розташованій на даху, відкривається панорамний вид на пейзаж і море.
Як виглядає компактна пляжна резиденція в Чилі / Фото Domus
Отвори у фасаді створюють особливий зв'язок з природою Чилі. Розсувні масивні двері та хаотично розкидані вікна роблять будівлю сучасною та забезпечують усі кімнати достатньою кількістю природного світла.
В домі багато природного світла / Фото Domus
Кожен із 3-х поверхів охоплює як загальні, так і приватні кімнати. Усі вони розбудовані навколо центрального прогону, що полегшує пересування рівнями.
В домі поєднано спільні та приватні зони / Фото Domus
В домі поєднано спільні та приватні зони / Фото Domus
Резиденція містить 4 спальні – по одній для кожної сім'ї. Усі вони ізольовані та розташовані в різних сторонах будинку.
Фасад резиденції виконаний з дерева / Фото Domus
Фасад резиденції виконаний з дерева / Фото Domus
Фасад виготовлений з дерева: сірого для внутрішніх приміщень і білого для зовнішнього облицювання.