10 цікавих ідей для дизайну сходів: фотоприклади

Окрім функціональної сторони, сходи можуть стати родзинкою вашого інтер'єру. Який дизайн та матеріал для сходів обрати, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Сходи – важлива конструктивна та естетична деталь як для житлового, так і для громадського інтер'єру. Вони можуть бути із різних матеріалів, різної форми та стилістики. Також сходи можуть містити у собі шафи та полиці для зберігання речей. Ми покажемо вам кілька цікавих ідей, за допомогою яких ваші сходи стануть справжньою родзинкою простору.

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Не забувайте, що сходи передусім повинні бути, а також виконувати свою основну функцію –за допомогою сходового маршу.

Циркульні сходи з поєднанням дерева та металу / Фото designandweld.com

Одномаршеві металеві сходи із полицями / Фото designandweld.com

Такі сходи ідеально впишуться в інтер'єр у стилі лофт / Фото designandweld.com

Цікава ідея для тих, кому завжди замало місця для

Сходи виконують роль книжкового стелажа / Фото designandweld.com

Ще одна ідея, як поєднати книжкові полиці зі сходами / Фото designandweld.com

Класичні сходи із контрастними матеріалами / Фото designandweld.com

Металеві (промислові) сходи, їх можна використовувати не тільки у громадських приміщеннях / Фото designandweld.com

Шафа під сходовим маршем – зручне та функціональне рішення / Фото designandweld.com

Поєднання сітки разом із деревом робить сходи ще цікавішими / Фото designandweld.com

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За допомогою чорних металевих елементів сходи стали сучаснішими / Фото designandweld.com

Яскраве рішення для вашого інтер'єру – консольні сходи / Фото designandweld.com