Сходи – важлива конструктивна та естетична деталь як для житлового, так і для громадського інтер'єру. Вони можуть бути із різних матеріалів, різної форми та стилістики. Також сходи можуть містити у собі шафи та полиці для зберігання речей. Ми покажемо вам кілька цікавих ідей, за допомогою яких ваші сходи стануть справжньою родзинкою простору.
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Циркульні сходи з поєднанням дерева та металу / Фото designandweld.com
Одномаршеві металеві сходи із полицями / Фото designandweld.com
Такі сходи ідеально впишуться в інтер'єр у стилі лофт / Фото designandweld.com
Сходи виконують роль книжкового стелажа / Фото designandweld.com
Ще одна ідея, як поєднати книжкові полиці зі сходами / Фото designandweld.com
Класичні сходи із контрастними матеріалами / Фото designandweld.com
Металеві (промислові) сходи, їх можна використовувати не тільки у громадських приміщеннях / Фото designandweld.com
Шафа під сходовим маршем – зручне та функціональне рішення / Фото designandweld.com
Поєднання сітки разом із деревом робить сходи ще цікавішими / Фото designandweld.com
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За допомогою чорних металевих елементів сходи стали сучаснішими / Фото designandweld.com
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