Чимало людей час від часу думають "А чи не зробити ремонт своїми руками, адже це не так складно?". Оздоблення дому власноруч економить кошти й дає змогу контролювати увесь процес. Як не пошкодувати про своє рішення – читайте у нашому матеріалі.

Майже усі, хто робить ремонт власноруч, допускають типові помилки, про які розповідає дизайнерка Ольга Бондар.

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Незнання законів



Перед тим, як зносити стіни або розширювати вікна, дізнайтеся, чи це дозволено / Фото Unsplash

Нерідко власники квартири спершу починають її переплановувати, і вже потім дізнаються, що на це потрібен був дозвіл. Перелік того, що заборонено при переплануванні, потрібно дізнаватися в законах.

Не завадить і консультація юриста, якщо ви раптом хочете зносити стіни або реалізовувати інші глобальні ідеї.

Ергономіка



Забагато меблів – не завжди хороше рішення / Фото Unsplash

Помістити якомога більше меблів в маленьку квартиру? Немає нічого простішого, от тільки чи буде зручно там жити? Спершу потрібно розрахувати ширину проходів, відстань між великими меблями. Це потрібно для того, щоб, наприклад, потім постійно не застрягати між диваном і столом.

Відсутність планування



Плануйте дизайн до того, як почали ремонт / Фото Unsplash

Перед тим, як починати ремонт і купувати меблі, треба продумати, де вони стоятимуть. Ставте собі запитання: "А що нам взагалі потрібно?".

Відмовляйтеся від загальноприйнятних, але зайвих конкретно у вашій оселі речей. Якщо для вас неважливі диван і телевізор, не купуйте їх тільки тому, що вони є у всіх. Це допоможе не витрачати зайвих коштів і зекономити місце.

Відсутність загальної концепції



Без концепції ваш інтер'єр може виявитися не таким красивим, як очікувалося / Фото Unsplash

Якщо перед початком ремонту не продумати усіх деталей, навіть найменших – годі розраховувати на хороший результат. Відсутність концепції призведе до того, що ви купуватимете перше, що втрапить в око, у магазинах.

Згодом може виявитися, що перші ліпші шпалери, плитка і ламінат зовсім не пасують одне до одного. Нерідко такий результат наводить на думку “І де були мої очі у той момент?”.

Занадто переймаємося гостями

Часто власники невеликих квартир жертвують власним простором заради гостьових кімнат.

Ну ось приїде до нас раз на 100 років троюрідна тітка і куди її спати покласти? Правильно. Ми краще будемо диван кожен день розкладати і спати на ньому, навіть краще на кухні будемо спати, а тітці зробимо окрему гостьову кімнату з великим пухким ліжком, – коментує дизайнерка Ольга Бондар.

Дизайнери рекомендують зосередитися на потребах мешканців квартири. Натомість для гостей можна придумати невеликі мобільні варіанти розкладних ліжок або надувний матрац. Вони не займатимуть багато простору і є досить комфортними.

Незнання тонкощів ремонту



Спершу дізнайтеся теорію роботи з різними матеріалами / Фото Unsplash

Якщо ви вирішили робити ремонт власноруч, то потрібно почати з його теоретичної частини. Вивчайте матеріали, правильні рішення, різні лайфхаки.

Зараз є величезна кількість інформації та навіть можливість поставити питання професіоналам на сайтах в рубриках "Запитання-Відповідь".

Нерозпланований бюджет



Без планування існує ризик, що гроші закінчаться раніше, ніж ремонт / Фото Unsplash

Фінанси, що будуть витрачені на ремонт, потребують ретельного підрахунку ще на етапі ідеї. Тільки правильне планування дасть змогу реалізувати все задумане, а не зупинитися на одному з етапів через брак коштів.

Окрім того, при ремонті майже завжди виникають незаплановані витрати, тому частину бюджету краще виділити й на це.

Наймання професіоналів низького класу

Навіть якщо ви прийняли рішення робити ремонт самі, вам може знадобитися допомога спеціалістів з певного виду робіт.

Точно не потрібно брати хороші матеріали, робити хороший проєкт, а потім наймати абикого, того, хто нічого не вміє. Він просто знищить це все, на жаль, – запевняє дизайнерка.

Наймати окремих людей, а не бригаду



Невмілі помічники можуть все зіпсувати / Фото Unsplash

Як і в попередньому пункті, не виключено, що під час ремонту вам знадобиться допомога.

Не треба наймати єдиного "спеціаліста" з усіх сфер, краще звернутися до людини, що організовує роботу бригад, які допоможуть вам якісно й професійно.

І звісно, не забувайте про офіційний договір.

До теми: Як використовувати яскраві кольори в інтер'єрі

Ставитися до ремонту надто серйозно



Краще, коли ремонт залишається в пам'яті, як приємний досвід / Фото Unsplash

Нехай ремонт не стане випробовуванням вашої сім'ї на міцність. У всіх бувають успіхи й невдачі, зрештою, недоліки в ремонті не роблять ваш дім гіршим або менш затишним.

Спробуйте ставитися до цього заняття простіше і з посмішкою.

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