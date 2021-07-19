Розумні системи зберігання – найважливіший аспект облаштування крихітних квартир. Балансуючи між естетикою та функціональності, дизайнери намагаються створити універсальну формулу, яка допоможе розширити навіть мінімальні житлові площі. Перераховані далі проєкти використовують для зберігання стіни, підлогу та стелі.

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Мікроквартири, площа яких становить 20 – 45 квадратних метрів, є чудовим прикладом того, як системи зберігання економлять місце у крихітних житлових приміщеннях в усьому світі.

Робоча зона у квартирі 41 квадратний метр



Робоча зона у квартирі 41 квадратний метр / Фото Architizer

Головне завдання реконструкції студії, площею 41 метр квадратних, пролягало в створенні простору для роботи та розваг. Одна шафа, яка розкладається в стіл та складається у компактну бібліотеку вдовж стіни, виконує функцію повноцінного кабінету

Додатковий ізольований простір у квартирі 35 метрів квадратних



Додатковий ізольований простір у квартирі 35 метрів квадратних / Фото Architizer



Додатковий ізольований простір у квартирі 35 метрів квадратних / Фото Architizer

Проєкт, розташований у старому історичному районі Шанхаю, є новою квартирою для молодої пари. Попри обмеження у 35 квадратних метрів, дизайнери змогли поєднати в приміщенні усі необхідні зони та забезпечити зручні місця для зберігання. Перепланування дозволило створити додаткове крихітне приміщення.

Квартира, площею 35 квадратних метрів



Квартира, площею 35 квадратних метрів / Фото Architizer



Квартира, площею 35 квадратних метрів / Фото Architizer

Основним завданням стало створення зручного плану відкритого простору з достатньою площею для зберігання, куди проникатиме природне світло. Завіса відокремлює спальний блок, кухню та житлову зону від входу.

Ліжка, які економлять місце



Ліжка, які економлять місце / Фото Architizer

Ця квартира, яка є частиною комплексу, зведеного у 1965 році, призначена для проживання великої сім'ї. З огляду на це, команді, що працювала над проєктом, довелося передбачити додатковий санвузол, а також місця для ліжок дітей та батьків. Дерев'яна зручна стінка з місцями для матраців та відсіками для зберігання, вдало виконала цю функцію.

Міський лофт



Міський лофт / Фото Architizer



Міський лофт / Фото Architizer

Бюро, яке працювало над проєктом, позбулося перегородок та нефункціональних кімнат та створило відкритий простір, оточений настінними шафами з березової фанери.

"Куб" для зберігання речей та відпочинку



"Куб" для зберігання речей та відпочинку / Фото Architizer

Багатофункціональний об'єкт дизайнера Тіла Кеннекера, забезпечує спальню усіма необхідними зонами, займаючи при цьому мінімум місця.

Багаторівневість для економії місця



Багаторівневість для економії місця / Фото Architizer



Багаторівневість для економії місця / Фото Architizer

Цей унікальний простір, площею 20 квадратних метрів, – є ідеально облаштованим місцем для відпочинку та роботи однієї людини. Квартира не має чітко визначених зон, кухня водночас служить прохідною кімнатою, а стіни обладнанні спеціальною драбиною, яка не займає багато місця та дозволяє переміщатися спальнею (яка є й робочим кабінетом) та вітальнею.

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Невелика квартира з місткими меблями



Невелика квартира з місткими меблями / Фото Architizer

Квартира "Чорна лінія" у Любляні є затишним місцем проживання молодої сім'ї. Щоб розмістити у невеликому помешканні всі необхідні меблі, дизайнери використовували високі шафи для зберігання, які розташовуються вздовж усієї стіни. 8-метровий робочий стіл із книжковими полицями та сидячою лавкою та поздовжня кухня довжиною 5,60 метрів – ідеальне рішення для невеликих площ.

Відкритий простір для економії місця





Відкритий простір для економії місця / Фото Architizer



Відкритий простір для економії місця / Фото Architizer

Об’єднання двох сусідніх кімнат, розділених вузьким проходом, допомогло збільшити площу кухні-їдальні та реорганізувати простори.

Реконструкція мансардного приміщення у Мадриді





Реконструкція мансардного приміщення у Мадриді / Фото Architizer



Реконструкція мансардного приміщення у Мадриді / Фото Architizer

StoRED Home – це реконструкція мансардного приміщення у Мадриді. Завдяки усуненню підвісних стель та перегородок, команді вдалося створити просторий дім з виходом на двір. Масивні яскраві меблі допомагають заховати всі непотрібні речі та одночасно зонувати простір.