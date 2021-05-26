10 речей, які зроблять вашу спальню ідеальною

Якщо при перебуванні у спальні у вас виникає бажання змінити щось, то не стримуйтеся! Зміни завжди на краще! Ось кілька порад, які допоможуть вам.

Після важкого робочого дня важливо відпочити у комфортній та затишній спальні. На що варто звернути під час її облаштування, написали у своєму інстаграмі brw_salon.ua

Ліжко – всьому голова. Обираючи ліжко, не пошкодуйте часу. Важливо, щоб спати в ньому було комфортно і приємно.

Продумайте декор та оформлення стіни, що буде за вашою головою. Можливо, там пасуватиме картина, чи фотографії рідних, діток. А, можливо, ви хочете високе узголів'я, обшите тканиною.

Підберіть правильне освітлення. Класика – це центральне світло та локальне. Розмістіть додаткове світло біля дзеркала і приліжкових тумб, також можна підсвітити полиці.

Ближче до природи. Додайте кілька рослинок, текстиль з натуральних тканин, можна елементи дерева чи каменю.

Не бійтесь вбудованих елементів. Вони економлять місце в кімнаті та створюють додаткові можливості для зберігання.

Цікаве рішення із рейками на стіні, що переходять на стелю / Фото інстаграм berg.interior

Куточок для відпочинку. Це може бути м'яке крісло, підвіконня з декоративними подушками та пледом, крісло-мішок.

Стежте за чистотою. Регулярно прибирайте та провітрюйте кімнату. Для брудного одягу чи сміття можна поставити кошик.

Приділіть увагу приліжковій тумбі. Підбирайте її "під себе", якщо у вас багато речей – обирайте варіанти з двома шухлядами чи додатковими нішами.

Позбутися зайвого. Проводьте регулярні інспекції та прощайтесь зі старим одягом, меблями, елементами декору!

Не захаращуйте кімнату зайвими меблями та декором, особливо, якщо вони акцентні. Спальня – це місце для відпочинку. Чим більше простору – тим легше дихати!

Затишна світла спальня із невеликою кількістю декору / Фото інстаграм zueva_home