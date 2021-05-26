10 речей, які зроблять вашу спальню ідеальною

26 травня 2021 , 07:26

Джерело:

Інстаграм brw_salon.ua

Якщо при перебуванні у спальні у вас виникає бажання змінити щось, то не стримуйтеся! Зміни завжди на краще! Ось кілька порад, які допоможуть вам.

Після важкого робочого дня важливо відпочити у комфортній та затишній спальні. На що варто звернути під час її облаштування, написали у своєму інстаграмі brw_salon.ua

  1. Ліжко – всьому голова. Обираючи ліжко, не пошкодуйте часу. Важливо, щоб спати в ньому було комфортно і приємно.
  1. Продумайте декор та оформлення стіни, що буде за вашою головою. Можливо, там пасуватиме картина, чи фотографії рідних, діток. А, можливо, ви хочете високе узголів'я, обшите тканиною.
  1. Підберіть правильне освітлення. Класика – це центральне світло та локальне. Розмістіть додаткове світло біля дзеркала і приліжкових тумб, також можна підсвітити полиці.
  1. Ближче до природи. Додайте кілька рослинок, текстиль з натуральних тканин, можна елементи дерева чи каменю.
  1. Не бійтесь вбудованих елементів. Вони економлять місце в кімнаті та створюють додаткові можливості для зберігання.

Цікаве рішення із рейками на стіні, що переходять на стелю / Фото інстаграм berg.interior

  1. Куточок для відпочинку. Це може бути м'яке крісло, підвіконня з декоративними подушками та пледом, крісло-мішок. 
  1. Стежте за чистотою. Регулярно прибирайте та провітрюйте кімнату. Для брудного одягу чи сміття можна поставити кошик. 
  1. Приділіть увагу приліжковій тумбі. Підбирайте її "під себе", якщо у вас багато речей – обирайте варіанти з двома шухлядами чи додатковими нішами.
  1. Позбутися зайвого. Проводьте регулярні інспекції та прощайтесь зі старим одягом, меблями, елементами декору!
  1. Не захаращуйте кімнату зайвими меблями та декором, особливо, якщо вони акцентні. Спальня – це місце для відпочинку. Чим більше простору – тим легше дихати!

Затишна світла спальня із невеликою кількістю декору / Фото інстаграм zueva_home

 

Автор: Ірина Русінкевич