Найвідповідальніший крок при організації дитячої кімнати – це передбачення звичок та зацікавлень дитини. Правильно пропрацьована ергономіка, дозволить привчити малюка до порядку. Тож оформлювати дитячу потрібно з врахуванням побажань та інтересів дитини.

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Якщо проігнорувати цей крок й організувати дитячу на швидку руку, ви вже зовсім скоро зіткнетеся з розкиданими іграшками, не поскладаним одягом та загальним безладом. Й винні в цьому зовсім не діти.

Зібрали 10 поширених помилок при оформленні дитячої, які провокують хаос.

1 причина: неправильно організоване зберігання

Сплановане зберігання – першооснова порядку в будь-якому будинку та в будь-якій кімнаті. І дитяча – не виняток. Кошики, стелажі, яскраві зони для зберігань іграшок – сьогодні існує чимало ігрових форм, які допоможуть створити місця, за порядок яких відповідатиме сама дитина.

2 причина: зберігання в дитячій речей, яким там не місце

Дитяча кімната – не склад. Навіть якщо в шафі дитячої є вільні полиці, не потрібно забивати їх технікою, прасувальною дошкою чи одягом батьків. Знайдіть для цього комфортніше місце і ви помітите, що в дитячій стало значно чистіше.

3 причина: накопичення неактуальних речей

Важливо періодично здійснювати ревізію, прощаючись з малими речами та іграшками, з якими дитина більше не грається.

4 причина: у речей немає постійного місця

Як наслідок, у дитини не вироблена звичка: "поклади туди, звідки взяв". Організуйте дитячу так, щоб кожна річ отримала своє "постійне" місце.

5 причина: немає місць для зберігання шкільних речей

Рюкзак та змінне взуття, які валяються посеред кімнати або на чистому ліжку, стали вашою рутиною? Це означає, що ви не продумали спеціального місця для шкільних речей. Дитина не має куди їх прилаштувати, тому й розправляється з ними на свій розсуд.

6 причина: система зберігання не підходить під вік дитини

Високі штанги в шафі, занадто глибокі полиці для книг та величезні коробки під іграшки, за стінки яких дитина не може дотягнутися без вашої допомоги, створюють додатковий дискомфорт малюку та провокують безлад.

7 причина: немає місця для творчості

Усім дітям подобається творити щось своїми руками, але якщо ви не продумаєте для цього спеціального місця, – музичні інструменти, фарби, тканини, пластилін, конструктор чи деталі від машинок, будуть розкидані в найнеочікуваніших закутках кімнати.

8 причина: не враховані звички та захоплення дитини

Звісно, якщо вам ніде зберігати колекцію збірних модельок техніки, ляльки кочують з кімнати в кімнату, а колекція динозаврів зайняла всі підвіконня у квартирі, ніякого порядку не буде. Облаштуйте в дитячій якомога більше відкритих полиць для зберігання колекцій, повірте, що рано чи пізно вони знадобляться.

9 причина: нерегулярне прибирання

Якщо прибирання в кімнаті відбувається нерегулярно (ще й під крики батьків), значить дитина не зацікавлена в тому, щоб підтримувати порядок у своїй кімнаті. Тут є 2 варіанти: або ви не ввели цю звичку в щоденний ритуал, або дитина не почувається у своїй кімнаті, як вдома. Спробуйте дізнатися причину такої поведінки. ⠀

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