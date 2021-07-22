Що змінити в інтер'єрі, щоб приміщення отримало свіжий та неповторний вигляд? Ось 10 головних порад, які допоможуть позбутися усього зайвого.

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Яскравий текстиль

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Замініть кольорову постіль на нейтральні відтінки / Фото Pinterest

Обираючи яскраві принти та насичені кольори, легко скотитися в несмак. Виняток – таке кольорове рішення передбачено дизайн-проєктом.

Різний стиль у всіх кімнатах

"Чисті" стилі без домішок, сьогодні використовуються рідко. Дизайнери вибирають провідний концепт та доповнюють його різноманітними матеріалами та елементами з різних течій. Однак інтер'єр одного дому – це єдиний ансамбль, тому так важливо дотримуватися провідного стилю в усіх кімнатах.

Громіздкий спортінвентар

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Уникайте спортінвентарю в кімнатах або облаштуйте спеціальну зону для занять / Фото twopurplecouches

Часто ця історія зовсім не про спорт, оскільки велотренажери стають вішалкою для одягу, створюючи безлад в кімнаті. Оцініть, наскільки доречний цей елемент у житловій зоні, можливо, є сенс обладнати спеціальний спортивний куток?

Реалістичні фотопринти

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Не використовуйте фотошпалер / Фото roomble

Відмовтеся від великих реалістичних фотопринтів. Це стосується всього: шпалер, підлоги, плитки, постільної білизни. Замініть їх на більш художні та абстракті зображення.

Плитка в ванній від підлоги до стелі

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Суцільна плитка звужує ванну / Фото Pinterest

Варіант, який раніше використовувався усюди робить приміщення меншим та позбавляє його затишку.

Замість тотальної плитки, спробуйте поєднати фактури:

  • дерево/бетон + плитка,
  • фарба + плитка.

Меблі вздовж стіни

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Якщо ви розставляєте меблі вздовж стіни, розділіть їх журнальним столиком в центрі / Фото design-home

Це рішення давно вийшло з трендів та не рекомендується дизайнерами для облаштування житлових приміщень. Якщо уникнути такого розташування не виходить, додайте предмети, які будуть "ламати" рівні лінії (журнальний столик в центрі кімнати, крісло, великий вазон, які розділить кімнату на декілька зон).

Різноколірні горщики для рослин

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Стилізуйте горщики / Фото Pinterest

Строкате вікно зіпсує навіть найвитонченіший дизайн. Звісно, ви можете поєднувати різні відтінки одного кольору, але постарайтеся уникати абсолютної різнобіжності. Якщо ж ви вирішите попрощатися зі старими горщиками, викиньте заразом й пластикові варіанти.

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Кольорова підсвітка

Підсвітка можна та навіть потрібно встановлювати в домі. Утім, оберіть нейтральні кольори.

Гримерне дзеркало

10 помилок в оформленні інтер'єрів
Замініть гримерне дзеркало на мінімалістичний варіант з вбудованою підсвіткою / Фото houser

Така модель давно вийшла з моди. Їй на зміну прийшли лаконічні дзеркала з вбудованою підсвіткою, які не лише красиво виглядають, але й займають значно менше місця.

Непродумана та масивна система зберігання

Ставлячи в будинку застарілі моделі комп'ютерних столів чи меблеву стінку у вітальні, ви навряд чи думаєте про функціональність та місця для зберігання. Як наслідок – у квартирі панує постійний безлад. Обирайте приховані, мінімалістичні форми без нагромадження відкритих поличок та незручних висувних ящиків.