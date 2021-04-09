10 незвичайних варіантів розкладки плитки шеврон: фотодобірка

Джерело:Інтастаграм taniaplytka
Керамограніт став популярним у використанні не тільки для санвузлів, а й для покриття усієї квартири. Особливо, якщо у вас передбачена тепла підлога. Нестандартна розкладка плитки може стати акцентом у вашому інтер'єрі. Фотоприклади переглядайте у нашому матеріалі.
Класична розкладка плитки "ялинкою", мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності. ЇЇ використовують як у житлових, так і у громадських приміщеннях. Існує багато цікавих варіантів, які точно затримають на собі не один погляд. Ось добірка найцікавіших варіантів розкладки плитки "Chevron" від taniaplytka.
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Варіанти розкладки плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Розкладка плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Розкладка плитки шеврон / Фото google
Розкладка плитки шеврон / Фото google
Розкладка плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Розкладка плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Варіанти розкладки плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
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Розкладка плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Розкладка плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Розкладка плитки шеврон / Фото інстаграм taniaplytka
Розкладка плитки шеврон / Фото google
Розкладка плитки шеврон / Фото google