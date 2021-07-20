Композиції із живих рослин допомагають в перероблюванні вуглекислого газу. Крім цього, зелень допомагає відпочити, зняти напруження і стрес. Вважається, що працівники ефективніше виконують роботу, якщо на їхньому столі є хоча б один невеликий вазон, а окремі офісні зони для відпочинку з великою кількістю зелені здатні підвищити мотивацію та бажання повертатися на роботу.

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Однак архітектори полюбили рослини не лише через позитивний вплив на здоров'я. Вертикальні зелені стіни активно використовуються для зонування, що особливо доречно в відкритих офісних приміщеннях.

Показуємо, як стильно використати рослини в сучасних офісах.

Коворкінг в Канаді



Коворкінг в Канаді / Фото Dezeen

М’ята і бордо – домінантні кольори в цьому робочому просторі. Рослини стратегічно висаджені по всьому мінімалістичному периметру, що допомогло створити темно-зелений контраст на тлі насичених червоних відтінків.

Офісний інтер’єр в Амстердамі



Офісний інтер’єр в Амстердамі / Фото Dezeen

Відкритий простір з суворим геометричним інтер'єром вдалося оживити завдяки великим рослинам у горщиках. Епіпремнум золотистий, який обвиває прогін та балки, чудово справляється з функцією очищення повітря.

Лондонський офіс



Лондонський офіс / Фото Dezeen

Сонячний мандариновий колір підлоги, в одному із офісів Лондона, контрастує з колекцією підвішених рослин та вазонів, розміщених на грядці з м’якого моху.

Офіс в Японії з рослинами на балконах



Офіс в Японії з рослинами на балконах / Фото Dezeen

Японська студія Nendo спроєктувала 11-поверховий офісний центр, розмістивши на балконах живий сад з травою та деревами.

Офісні джунглі в Нідерландах



Офіс в Нідерландах / Фото Dezeen

Тропічні рослини, в тому числі пальми, висаджені в перегородках офісу, щоб загальний простір не нагадував коробку. Стіни облицьовані білою плиткою, яка доповнює джунглі.

Коворкінг в Португалії



Офіс в Португалії / Фото Dezeen

Найстаріший продовольчий ринок Лісабона перетворився на зелений та просторий коворкінг, куди проникає багато природного світла. Панельно-променева система опалення та охолодження забезпечує чудові умови як для працівників, так і для рослин.

Білоруський офіс



Білоруський офіс / Фото Dezeen

Переосмислення архітектури радянських часів призвело до створення сучасного інтер'єру з червоним освітленням та бордовою стелею. Цей колір підсилює папороть, яка прикрашає простір.

Ревіталізація колишньої фабрики в Естонії



Ревіталізація колишньої фабрики в Естонії / Фото Dezeen

Студія KAMP Arhitektid створила сучасне офісне приміщення, ревіталізувавши колишню фабрику в Естонії. В зоні відпочинку розміщені штучні п’ятиметрові дерева. Для створення дерев знадобилися стовбури берези. Через тиждень після виготовлення декору, на одному зі стовбурів почала рости нова гілка, що ще раз доказує, наскільки легко додати природу у свій інтер'єр.

Тканинна студія в Амстердамі



Тканинна студія в Амстердамі / Фото Dezeen

Для створення інтер'єру офісу та шоу-руму тканинної студії в Амстердамі, знадобився кілометр тканини та великі рослини, зокрема скрипковий інжир та шефлера. Прозора тканина створює рослинам легкий затінок, забезпечуючи їм комфортні умови для росту.

Вазони у норвезькому офісі



Вазони у норвезькому офісі / Фото Dezeen

Інтер'єри офісів не повинні бути повністю покриті рослинами. У круглому робочому простору цього офісу використано звичайні вазони, серед яких – сукуленти, калатея та колеус, які ростуть завдяки світлу, що потрапляє на них з великого вікна. Теракотові горщики доповнюють теплий тон кімнати, а самі рослини виступають вдалим зеленим контрастним елементом.