Якщо ви раніше не цікавилися рослинами, підібрати перший вазон для свого дому може бути не просто. Щоб допомогти вам з пошуком невибагливих та красивих рослин, зібрали поради садівників, які знають з чого почати.

Цікаво Про що варто пам’ятати при встановленні та обслуговуванні кондиціонера: практичні поради

Хлорофітум чубатий (рослина-павук)

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Один з найпопулярніших кімнатних вазонів / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: середнє – яскраве світло.
  • Частота поливу: 1 раз в тиждень.
  • Невибаглива та витривала рослина.

Хлорофітум чубатий – один з найпопулярніших варіантів серед прихильників висячих рослин. Він добре адаптується до будь-яких умов, потребує невеликої кількості води та підходить до більшості сучасних інтер'єрів.

Тілландсія

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: яскраве пряме світло.
  • Частота поливу: 1 – 2 рази на тиждень.
  • Витривала рослина.

Цій рослині не потрібен ґрунт для росту, тому в сучасних інтер'єрах їх розміщують як декор. Часто Тілландсії зустрічаються в підвісних скляних кулях, характерних для бохо-стилю. Єдине, що потрібно врахувати при догляді за рослиною – правильний полив. Замочіть рослину на 5 – 10 хвилин в дощовій або воді з прісної водойми. Після замочування обережно струсіть воду з рослини. Поверніть її догори ногами та дайте висохнути під прямими сонячними променями. Проводити таку процедуру найкраще в перший половині дня.

Сциндапсус розписний

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.
  • Частота поливу: раз на 2 тижні.
  • Не сумісна з тваринами.

Сциндапсус розписний добре росте в теплому та вологому кліматі. Але рослина може бути небезпечною для домашніх тварин, оскільки містить нерозчинні кристали оксалату кальцію, які при випадковому вживанні можуть викликати отруєння.

Маранта

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.
  • Частота поливу: 1 раз в тиждень.
  • Висока витривалість.

Різнобарвне листя Маранти робить її цікавим предметом декору. Рослина прекрасно почувається в умовах низької освітленості. Єдине, про що потрібно пам'ятати під час догляду, ця рослина потребує хорошого дренажу.

Аспленіум

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.
  • Частота поливу: 2 рази на тиждень.
  • Високий рівень витривалості.

Аспленіум – ефектна рослина, яка нагадує лісову папороть. Ці уродженці тропічних лісів люблять тепло і вологість, тому їм сподобається ванна кімната.

Англійський плющ

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: яскраве світло.
  • Частота поливу: 1 раз в тиждень.
  • Несумісна з тваринами.

Плющі найчастіше вирощують на відкритому повітрі. Вони обвивають балкони й тераси, але в сучасних світлих інтер'єрах англійський плющ застосовується як тимчасова кімнатна рослина.

До теми Безпека сну: які рослини не підходять для спальні

Різдвяний кактус

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: помірне світло.
  • Частота поливу: раз на 2 – 3 тижні.
  • Висока витривалість.

Різдвяний кактус – чудова сезонна рослина для вашого дому. За ним дуже легко доглядати, оскільки рослина не вимагає частого поливу та додає простору яскравих тонів. Приємний бонус – вазон зацвітає взимку, коли в оселі бракує яскравих кольорів.

Сінгоніум ніжколистий

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.
  • Частота поливу: 1 раз на 2 тижні.
  • Несумісна з тваринами

Сінгоніум ніжколистий – швидкоросла рослина, яке добре почувається при кімнатних температурах. Листя рослини змінюють форму у міру дозрівання, перетворюючись з форми "стріли наконечника" в багатолопатевий лист.

Філодендрон

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.
  • Частота поливу: 1 раз в тиждень.
  • Несумісна з тваринами

Філодендрон відрізняється прекрасними темно-зеленими листками, форми яких нагадують серце. Якщо листки починають пересихати, це свідчить, що в піддоні назбиралося занадто багато води.

Дісхідія

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

  • Бажаний рівень освітленості: від середнього до яскравого світла.
  • Частота поливу: 1 на 2 тижні.
  • Високий рівень витривалості.

Дісхідія рідко зустрічається в домівках, але дизайнери відзначають, що за цими рослинами особливо легко доглядати. Більшість видів Дісхідії мають м'ясисті листя, які допомагають утримувати зайву воду.