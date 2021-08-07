Якщо ви раніше не цікавилися рослинами, підібрати перший вазон для свого дому може бути не просто. Щоб допомогти вам з пошуком невибагливих та красивих рослин, зібрали поради садівників, які знають з чого почати.

Цікаво Про що варто пам’ятати при встановленні та обслуговуванні кондиціонера: практичні поради

Хлорофітум чубатий (рослина-павук)



Один з найпопулярніших кімнатних вазонів / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: середнє – яскраве світло.

середнє – яскраве світло. Частота поливу: 1 раз в тиждень.

1 раз в тиждень. Невибаглива та витривала рослина.

Хлорофітум чубатий – один з найпопулярніших варіантів серед прихильників висячих рослин. Він добре адаптується до будь-яких умов, потребує невеликої кількості води та підходить до більшості сучасних інтер'єрів.

Тілландсія



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: яскраве пряме світло.

яскраве пряме світло. Частота поливу: 1 – 2 рази на тиждень.

1 – 2 рази на тиждень. Витривала рослина.

Цій рослині не потрібен ґрунт для росту, тому в сучасних інтер'єрах їх розміщують як декор. Часто Тілландсії зустрічаються в підвісних скляних кулях, характерних для бохо-стилю. Єдине, що потрібно врахувати при догляді за рослиною – правильний полив. Замочіть рослину на 5 – 10 хвилин в дощовій або воді з прісної водойми. Після замочування обережно струсіть воду з рослини. Поверніть її догори ногами та дайте висохнути під прямими сонячними променями. Проводити таку процедуру найкраще в перший половині дня.

Сциндапсус розписний



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.

від слабкого до яскравого світла. Частота поливу: раз на 2 тижні.

раз на 2 тижні. Не сумісна з тваринами.

Сциндапсус розписний добре росте в теплому та вологому кліматі. Але рослина може бути небезпечною для домашніх тварин, оскільки містить нерозчинні кристали оксалату кальцію, які при випадковому вживанні можуть викликати отруєння.

Маранта



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.

від слабкого до яскравого світла. Частота поливу: 1 раз в тиждень.

1 раз в тиждень. Висока витривалість.

Різнобарвне листя Маранти робить її цікавим предметом декору. Рослина прекрасно почувається в умовах низької освітленості. Єдине, про що потрібно пам'ятати під час догляду, ця рослина потребує хорошого дренажу.

Аспленіум



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.

від слабкого до яскравого світла. Частота поливу: 2 рази на тиждень.

2 рази на тиждень. Високий рівень витривалості.

Аспленіум – ефектна рослина, яка нагадує лісову папороть. Ці уродженці тропічних лісів люблять тепло і вологість, тому їм сподобається ванна кімната.

Англійський плющ



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: яскраве світло.

яскраве світло. Частота поливу: 1 раз в тиждень.

1 раз в тиждень. Несумісна з тваринами.

Плющі найчастіше вирощують на відкритому повітрі. Вони обвивають балкони й тераси, але в сучасних світлих інтер'єрах англійський плющ застосовується як тимчасова кімнатна рослина.

До теми Безпека сну: які рослини не підходять для спальні

Різдвяний кактус



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: помірне світло.

помірне світло. Частота поливу: раз на 2 – 3 тижні.

раз на 2 – 3 тижні. Висока витривалість.

Різдвяний кактус – чудова сезонна рослина для вашого дому. За ним дуже легко доглядати, оскільки рослина не вимагає частого поливу та додає простору яскравих тонів. Приємний бонус – вазон зацвітає взимку, коли в оселі бракує яскравих кольорів.

Сінгоніум ніжколистий



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.

від слабкого до яскравого світла. Частота поливу: 1 раз на 2 тижні.

1 раз на 2 тижні. Несумісна з тваринами

Сінгоніум ніжколистий – швидкоросла рослина, яке добре почувається при кімнатних температурах. Листя рослини змінюють форму у міру дозрівання, перетворюючись з форми "стріли наконечника" в багатолопатевий лист.

Філодендрон



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: від слабкого до яскравого світла.

від слабкого до яскравого світла. Частота поливу: 1 раз в тиждень.

1 раз в тиждень. Несумісна з тваринами

Філодендрон відрізняється прекрасними темно-зеленими листками, форми яких нагадують серце. Якщо листки починають пересихати, це свідчить, що в піддоні назбиралося занадто багато води.

Дісхідія



Найкращі вазони для квартири / Фото Pintererst

Бажаний рівень освітленості: від середнього до яскравого світла.

від середнього до яскравого світла. Частота поливу: 1 на 2 тижні.

1 на 2 тижні. Високий рівень витривалості.

Дісхідія рідко зустрічається в домівках, але дизайнери відзначають, що за цими рослинами особливо легко доглядати. Більшість видів Дісхідії мають м'ясисті листя, які допомагають утримувати зайву воду.