Найкращі краєвиди: фото 10 вражаючих кімнат зі справді великими вікнами
Будинок в лісі чи серед гір з каміном і вікнами до підлоги – мрія чи не кожної людини. Пропонуємо переглянути добірку неймовірних кімнат, у яких архітектори зробили великі вікна.
Ресурс Boredpanda пропонує переглянути фото кімнат, у яких великі вікна відривають чудовий краєвид.
Красива добірка: Тут хочеться залишитися назавжди: 5 чарівних спалень у стилі хюґе
1. Трабзон, Туреччина
Простий, але затишний інтер'єр дає змогу милуватися засніженими горами. Тут справді ніщо не загороджує огляд.
Затишне місце в Туреччині / Фото Boredpanda
2. Ідеальна кімната для дощового дня
Тут все зроблено зі скла: стіни й навіть стеля. Користувачі Boredpanda пишуть, що мріють провести у такій кімнаті увесь день під час дощу.
Скляна кімната / Фото Boredpanda
3. Неймовірний дерев'яний лофт
Ця спальня не залишить нікого байдужим. Тут усе оздобили деревом, а ще – зробити вікно, що дозволяє милуватися природою довкола.
Затишний інтер'єр кімнати під дахом / Фото Boredpanda
4. Готель у Норвегії
За цими столиками можна вічно спостерігати за річкою та горами на горизонті. А ще тут знімали фільм Ex machina.
Готель, у якому знімали кіно / Фото Boredpanda
5. Проста спальня з засніженим пейзажем за вікном
Від цього фото стає холодно і тепло водночас.
Чарівний інтер'єр будинку в лісі / Фото Boredpanda
6. Розкішна житлова зона на канадському курорті
В інтер'єрі цього помешкання на гірськолижному курорті в Британській Колумбії використали справжні кедрові дерева.
Це помешкання справді вражає / Фото Boredpanda
7. Простора вітальня у Каліфорнії
З цієї кімнати можна вийти у сад, де ростуть старі дуби.
У цій вітальні чудова атмосфера / Фото Boredpanda
8. Книги й зима за вікном
З цієї кімнати вам точно не захочеться нікуди виходити. Тут є все, що потрібно для чудового відпочинку: гарний краєвид, багато книг і красива піч.
Кімната для інтровертів / Фото Boredpanda
Вражає: Готель тисячі зірок: в Грузії туристам пропонують ночівлю в горах над прірвою
9. Ванна з видом на гори
Цей краєвид не залишає байдужим. Ніжитися в теплій воді та милуватися горами – що може бути приємніше?
Ванна кімната зі скляною стіною / Фото Boredpanda
10. Грандіозна чайна в Китаї
Це кафе ви запам'ятаєте назавжди. Скляна стіна вкриває краєвид на гігантське каміння і ліс.
Оригінальна чайна у Китаї / Фото Boredpanda
Поділитися новиною