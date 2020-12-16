Будинок в лісі чи серед гір з каміном і вікнами до підлоги – мрія чи не кожної людини. Пропонуємо переглянути добірку неймовірних кімнат, у яких архітектори зробили великі вікна.

Ресурс Boredpanda пропонує переглянути фото кімнат, у яких великі вікна відривають чудовий краєвид.

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​1. Трабзон, Туреччина

Простий, але затишний інтер'єр дає змогу милуватися засніженими горами. Тут справді ніщо не загороджує огляд.



Затишне місце в Туреччині / Фото Boredpanda

​2. Ідеальна кімната для дощового дня

Тут все зроблено зі скла: стіни й навіть стеля. Користувачі Boredpanda пишуть, що мріють провести у такій кімнаті увесь день під час дощу.



Скляна кімната / Фото Boredpanda

​3. Неймовірний дерев'яний лофт

Ця спальня не залишить нікого байдужим. Тут усе оздобили деревом, а ще – зробити вікно, що дозволяє милуватися природою довкола.



Затишний інтер'єр кімнати під дахом / Фото Boredpanda

​4. Готель у Норвегії

За цими столиками можна вічно спостерігати за річкою та горами на горизонті. А ще тут знімали фільм Ex machina.



Готель, у якому знімали кіно / Фото Boredpanda

​5. Проста спальня з засніженим пейзажем за вікном

Від цього фото стає холодно і тепло водночас.



Чарівний інтер'єр будинку в лісі / Фото Boredpanda

​6. Розкішна житлова зона на канадському курорті

В інтер'єрі цього помешкання на гірськолижному курорті в Британській Колумбії використали справжні кедрові дерева.



Це помешкання справді вражає / Фото Boredpanda

​7. Простора вітальня у Каліфорнії

З цієї кімнати можна вийти у сад, де ростуть старі дуби.



У цій вітальні чудова атмосфера / Фото Boredpanda

​8. Книги й зима за вікном

З цієї кімнати вам точно не захочеться нікуди виходити. Тут є все, що потрібно для чудового відпочинку: гарний краєвид, багато книг і красива піч.



Кімната для інтровертів / Фото Boredpanda

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​9. Ванна з видом на гори

Цей краєвид не залишає байдужим. Ніжитися в теплій воді та милуватися горами – що може бути приємніше?



Ванна кімната зі скляною стіною / Фото Boredpanda

​10. Грандіозна чайна в Китаї

Це кафе ви запам'ятаєте назавжди. Скляна стіна вкриває краєвид на гігантське каміння і ліс.