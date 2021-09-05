Будинок побудований у 1829 році графом Егремонтом із замку Кокермут. Вперше за свою 200-річну історію він виставляється на продаж. Впродовж століть він використовувався як стрілецька хата, будиночок для охоронців і навіть гуртожиток.

Важливо Пташині гнізда: як виглядають дивовижні хатини для релаксу та спокою

Озерний край – це широкі, відкриті простори та похмурий ландшафт далеко від людського гамору та шуму машин.

Хатина для соціальної дистанції / Фото Love property

Серед рієлторів Великої Британії ця нерухомість зазначається як "найвіддаленіший будинок в Англії". Він розташований у Скіддовському лісі, у 10 кілометрах до найближчої траси.

Чудове розташування – прадавній ліс / Фото Love property

Споруда не має електричної мережі, замість цього будинок живиться від сонячних батарей, а опалення забезпечується піччю на дровах.

Внутрішнє облаштування / Фото Love property

Всередині будинку кімнати вирізняється простим інтер’єром у класичному англійському стилі. Тут є шість спалень, велика кухня та обідня зона.

Неймовірна локація / Фото Love property

Окрім самої хатини, у продаж також входять житлові ділянки площею 1,4 гектара. Це мальовничі землі, які, безсумнівно, стануть великою перевагою для покупців.

Вартість цієї віддаленої нерухомості становить майже 3 мільйони доларів.