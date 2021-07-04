Щоб під час оновлення меблів все пройшло гладко, а результат перевершив очікування, пропонуємо ознайомитися з порадами дизайнерів, які за багато років практики, вивели дієві правила реставрації. Ось 10 головних способів, які ви можете випробувати найближчим часом.

Читайте також Нові розумні технології: як обрати ідеальну кліматичну техніку для дому

Оновіть дешевий диван, замінивши ніжки



Заміна ніжок допоможе поєднати диван з іншими меблями в кімнаті / Фото Unsplash

Дизайнерка студії Harper + Parkyr Design House, розповідає, що заміна ніжок – найшвидший та найпростіший спосіб оновити конструкцію застарілого та дешевого дивану. Перевірте розміри ніжок, щоб виготовлена заміна відповідала стандартам оригінальної конструкції.

Якщо ніжки вашого дивана незнімні, використайте фарбу.

Контактний папір змінить зовнішній вигляд кухонних меблів

Знищені часом поверхні запросто можуть отримати друге життя, якщо акуратно обклеїти їх стильним контактним папером. Сьогодні на ринку доступні водостійкі продукти, тож такий спосіб оновлення підійде кухонь та ванн.

Білий мармур, чорне дерево чи метал – обирати вам, втім, врахуйте, що дизайнери радять уникати великої кількості кольорів та принтів.

Використайте металеву фарбу, щоб покращити вигляд скляного столу



Стіл з металевими ніжками в інтер'єрі / Фото glassfurniture

Щоб оновити дешевий скляний стіл, достатньо використати металеву фарбу. Новий колір змінить загальний стиль конструкції й ви з легкістю впишете її в сучасний інтер'єр.

Вінтажні знахідки можуть стати новим узголів'ям у спальні

Застарілий корпус ліжка легко освіжити, додавши до нього оригінальне узголів'я, виготовлене власноруч. Дерево зі старих дверей чи віконних рам легко замінить сучасні рейки. Гобелени нейтральних тонів підійдуть для обшивки м'якого узголів'я. А якщо ви захочете додати більше естетики – використайте вінтажні рами від картин.

Головне, щоб кількість матеріалу дозволила зробити узголів'я ширшим за корпус ліжка.

Обшийте меблі сучасними тканинами



Замініть обшивку на диванах та кріслах / Фото Unsplash

Наповнення старих диванів та м'яких крісел може бути в задовільному стані, але покриття, яке вийшло з моди чи постаріло, потребує негайної заміни. На щастя, обшивка здатна надати речам красивого вигляду. Заміна тканини коштуватиме значно менше, ніж купівля нового комплекту меблів.

Ви можете додати туфінг або складки, щоб додати покриттю більше цікавих елементів.

Замініть фурнітуру на шафах

Якщо ви не можете дозволити собі нові меблі, подумайте про заміну фурнітури. Звичайні ручки легко відкручуються, а на звільнене місце підійдуть сучасніші та мінімалістичніші варіанти. Ви будете здивовані, як сильно ця деталь вплине на загальний вигляд кухонної стінки чи шухлядки.

Використовуйте дорожчі аксесуари



Правильно підібраний декор зміщує акценти / Фото Unsplash

Щоб приховати поверхні, які вийшли з моди, достатньо встановити на них преміальні та дизайнерські аксесуари й декор. Щоб перекрити стільницю знадобляться вази та горщики, а для дивану підійде великий плед грубої в'язки.

Замаскуйте зношений диван, додавши подушки

Один з найпростіших способів оновити простий диван – додати подушки, які переведуть всі акценти на себе. Якщо ви вмієте вишивати, то запросто зробите індивідуальний малюнок, який підкреслить незвичність вашої вітальні.

Спробуйте додати двері до дешевої книжкової шафи



Простий спосіб оновити вигляд меблів / Фото Unsplash

Щоб зробити сучасний блок для зберігання речей, придивіться до старих книжкових стелажів. Відкриті шафи легко видозмінити, додавши до них стильні дерев'яні дверцята. Пофарбуйте відреставрований виріб у сміливий колір, щоб створити завершений образ.

Пофарбуйте старі меблі

Можливо, вашим меблям просто знадобився свіжий шар фарби. Простий силует з додаванням сміливого кольору здатен модернізувати традиційні меблі.